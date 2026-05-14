¿Quién es Golshifteh Farahani? La actriz iraní que está en el centro de la polémica por la supuesta bofetada de Macron

Emmanuel Macron aterrizó en Hanói un domingo por la noche del pasado mes de mayo para dar comienzo a una gira por el sudeste asiático con el objetivo de presentar a Francia como una alternativa fiable a China y Estados Unidos.

Pero antes incluso de bajar del avión, el viaje se vio truncado por imágenes de su esposa que parecían abofetearlo.

La pareja restó importancia al escándalo, diciendo que solo estaban bromeando. Pero la crisis se reavivó en los últimos días con acusaciones de que la primera dama fue provocada por las conversaciones de su esposo con otra mujer.

El periodista francés Florian Tardif afirma en su nuevo libro que el señor Macron mantuvo una “relación platónica” con la actriz iraní exiliada Golshifteh Farahani, la que, según él, derivó en mensajes de texto coquetos y “provocó tensiones con la pareja, lo que resultó en que esta escena privada se hiciera pública”.

open image in gallery Golshifteh Farahani en el escenario durante la 51.ª edición de los premios César, celebrada en L'Olympia el 26 de febrero de 2026 en París ( Getty )

Se dice que los rumores tienen su origen en cuentas iraníes en redes sociales que atacan a la actriz, quien sufrió la ira del régimen y los medios de comunicación iraníes por sus papeles a lo largo de los años. Farahani respondió a estos comentarios el año pasado diciendo que “los rumores deben ignorarse”.

La señora Macron, que fue objeto de una serie de ataques y rumores como primera dama, negó categóricamente dicha información.

¿Quién es Golshifteh Farahani?

Golshifteh Farahani, de 42 años, es una actriz franco-iraní con una variada trayectoria profesional que abarca unas tres décadas.

Nació en Teherán en 1983, cuatro años después de que la Revolución Islámica sacudiera Irán y durante la guerra Irán-Irak. En un artículo de opinión para Le Monde, afirmó que su infancia estuvo “llena de miedo” y relató cómo amigos de su padre fueron ejecutados por el régimen antes de que ella pudiera escapar al exilio.

Tras refugiarse en Francia, Farahani desarrolló una carrera que transcurrió entre las superproducciones de Hollywood y el cine europeo más artístico. Su popularidad trajo consigo una renovada atención del régimen, y pronto se vio obligada a prohibirle trabajar en Irán por no llevar velo en el estreno en Nueva York del thriller de la CIA Red de mentiras (2008), de Ridley Scott.

open image in gallery Golshifteh Farahani en el papel de Shansa en ‘Piratas del Caribe: la venganza de Salazar’ ( Disney )

Cuatro años después, Farahani fue expulsada de Irán por completo debido a su decisión de mostrar su seno derecho en un cortometraje en blanco y negro para promocionar los premios César. A los pocos días, su padre en Teherán recibió amenazas de que su hija sería castigada y mutilada por exhibirse, según The Guardian.

“Odio la política”, declaró al periódico en aquel entonces. “No es mi trabajo. Como siempre, algo que haces gratis se convierte en algo político. Sabía que sería difícil. Pero ahora vivo en Francia, tengo que trabajar aquí, y o vivo aquí o no”.

Al no poder regresar a casa, Farahani continuó su carrera en Occidente. En 2017, interpretó a Shansa, la bruja del mar en Piratas del Caribe: la venganza de Salazar, y en 2020 encarnó a Nik Khan junto a Chris Hemsworth en Misión de rescate, papel que retomó para la secuela de 2023.

También coprotagonizó junto a Leonardo DiCaprio la película de Ridley Scott de 2008, Red de mentiras.

Farahani también interpretó a la madre de Alpha en la película homónima de 2025, un drama de terror corporal concebido como una alegoría de la epidemia del VIH/SIDA que recibió una nominación a la Palma de Oro en Cannes.

open image in gallery Se rumorea que la actriz franco-iraní Golshifteh Farahani mantiene una amistad “platónica” con Macron ( AFP/Getty )

¿Cuáles son las últimas acusaciones y qué dijo ella?

Florian Tardif, periodista de Paris Match, afirma en su nuevo libro que Farahani mantuvo una relación “platónica” con el presidente de Francia que en algún momento derivó en que Macron le enviara mensajes de texto que “fueron bastante lejos... como ‘Me pareces muy guapa’”.

Su libro, publicado el miércoles, afirma que un mensaje de texto de Farahani al presidente provocó a la esposa de Macron, lo que derivó en lo que pareció ser una bofetada cuando se preparaban para bajar del avión en Vietnam.

Una fuente cercana a la pareja le contó al autor que la esposa de Macron había leído un “mensaje que nunca debió haber leído”, lo que provocó una “disputa más larga y acalorada de lo habitual”.

open image in gallery La señora Macron pareció dar una bofetada a su marido mientras este bajaba del avión en Hanói ( Pool )

En su momento, el Palacio del Elíseo restó importancia al incidente, calificándolo de “broma”, y no dio una respuesta oficial a las afirmaciones de Tardif.

En declaraciones a la revista Gala, el pasado mes de agosto, Farahani desestimó discretamente las especulaciones sobre su supuesta relación con Macron.

“Viene como en oleadas, aparece, desaparece... Observo, me pregunto: ¿qué puedo hacer? Ni siquiera me molesta”, declaró a la revista francesa.

Añadió: “La pregunta es por qué la gente se interesa por este tipo de historias. Creo que hay una falta de amor en algunas personas, y necesitan crear este tipo de romances para llenar ese vacío”.

Según Gala, el rumor se remonta al verano de 2024 y fue difundido por cuentas iraníes en Twitter/X.

Cuando le preguntaron en marzo de 2025 sobre los rumores que “afirmaban una relación entre usted y un político”, declaró a Le Point: “Hay que ignorar los rumores. Sean ciertos o falsos, siguen siendo solo rumores. Son como olas que van y vienen. Lo experimenté muchas veces en mi vida”.

Traducción de Olivia Gorsin