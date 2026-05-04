Guyana y Venezuela vuelven a la Corte Mundial por disputa sobre el Esequibo

Guyana comunicó a la máxima corte de las Naciones Unidas el lunes que el 70% de su territorio está en juego en una histórica disputa fronteriza con Venezuela por una franja selvática rica en recursos naturales.

La Corte Internacional de Justicia celebra una semana de audiencias entre los vecinos sudamericanos que reclaman la propiedad de la región del Esequibo, rica en oro, diamantes, madera y otros recursos naturales, y ubicada cerca de enormes yacimientos petroleros mar adentro.

“Esto ha sido una mancha en nuestra existencia desde nuestros inicios como Estado soberano", declaró ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Hugh Hilton Todd, a los jueces en el Gran Salón de Justicia de La Haya.

Una decisión de 1899 entre Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos trazó la frontera a lo largo del río Esequibo, en gran medida a favor de Guyana. Estados Unidos representó a Venezuela en parte porque el gobierno venezolano había roto relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. Venezuela sostiene que estadounidenses y europeos conspiraron para despojar a su país de esas tierras.

Venezuela ha considerado al Esequibo como propio desde el periodo colonial español, cuando la región estaba dentro de sus límites. El país argumenta que un acuerdo de 1966 para resolver la disputa anuló en la práctica el arbitraje del siglo XIX.

Tras años de mediación infructuosa, Guyana pidió en 2018 a los jueces de la CIJ que ratificaran la decisión fronteriza de 1899.

Pierre d’Argent, integrante del equipo jurídico de Guyana, calificó los argumentos de Venezuela de “extensos, polémicos sin sentido y confusos”, y señaló a los jueces que “no son nuevos en absoluto y ya han sido rechazados por la corte”.

Las dos naciones han regresado a la corte en múltiples ocasiones. Venezuela impugnó la jurisdicción de la CIJ al afirmar que no podía conocer del caso sin el Reino Unido, que era la potencia colonial de Guyana en el momento de la decisión fronteriza. La corte dictaminó en 2020 que sí tenía jurisdicción, lo que permitió que el caso avanzara hasta las audiencias de esta semana.

La corte ordenó a Venezuela en 2025 abstenerse de celebrar elecciones para funcionarios que supuestamente supervisarían la región.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lució un pin con la forma de la región del Esequibo durante recientes visitas de Estado a las islas caribeñas de Granada y Barbados.

Rodríguez realizaba su primer viaje oficial al extranjero tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos a principios de enero. El pin también ha sido usado por funcionarios del gobierno venezolano, presentadores de la televisión estatal, legisladores y miembros del partido gobernante desde que Maduro fue apartado del poder en una sorpresiva redada nocturna en Caracas, la capital de Venezuela.

El proceso, que se extenderá durante una semana, continuará el miércoles con las declaraciones iniciales de Venezuela.

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Mike Corder contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.