Simpatizantes de Sánchez critican supuesto descuido de autoridades en balotaje presidencial de Perú

El candidato presidencial progresista Roberto Sánchez y unos 2.000 simpatizantes marcharon el viernes en Lima criticando un supuesto descuido de las autoridades en el retorno a Perú de actas del extranjero del balotaje presidencial de junio, en medio de un lento conteo que lidera la candidata conservadora Keiko Fujimori.

La protesta ocurre durante el escrutinio de más del 99% de las actas electorales y mientras se realizan diversas impugnaciones de votos de ambos bandos. Fujimori, de Fuerza Popular, va primera con 50.116%, mientras Sánchez, de Juntos por el Perú, suma 49.884%, según el cómputo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organizadora de los comicios del 7 de junio.

Los seguidores de Sánchez caminaron por las calles de la capital de Perú gritando “Keiko con mis votos no te metas” y “no al fraude, el voto se respeta” además de portar letreros que decían “Castillo libertad” en referencia al sentenciado socio político de Sánchez, el expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Aunque Sánchez no ha mencionado al momento de que hubo fraude en la segunda vuelta presidencial, sus seguidores repitieron esa frase durante la manifestación. Los abogados de Sánchez también alegaron durante la jornada, ante los jueces electorales, que hubo “fraude”, pero no dieron pruebas de esa acusación.

El partido de Sánchez busca que las autoridades no sumen más de 300.000 votos de sufragantes en el extranjero. Más del 60% de esos votos favorecieron a Fujimori, de acuerdo con datos de la ONPE. Según datos electorales oficiales, los votos del extranjero fueron claves en la ventaja de Fujimori sobre el progresista.

Sánchez dijo temprano a la prensa que sus cuestionamientos se deben a que desde el extranjero no se enviaron supuestamente a la ONPE las digitalizaciones de las actas —donde se registran los votos de cada mesa electoral— antes de retornarlas a Lima y que las actas fueron transportadas vía aérea presuntamente sin las medidas de seguridad necesarias.

En el otro lado, Fujimori indicó a la prensa local que esperaba “con serenidad” el resultado del balotaje y que las protestas en Perú se “deben respetar”, pero pidió a los manifestantes de Sánchez que “no se dejen llevar por narrativas y comentarios que lo que buscan en realidad es generar más odio y divisiones entre peruanos”.

La cancillería, encargada del retorno de las actas electorales desde el extranjero, y la ONPE han negado el viernes que se hayan incumplido las leyes electorales. Las misiones observadoras internacionales de la OEA y la Unión Europea coincidieron en que la segunda vuelta presidencial de Perú se desarrolló sin incidentes.

Las elecciones presidenciales de Perú han estado salpicadas el último quinquenio por acusaciones de fraude emitidas por los candidatos que perdieron. En el balotaje de 2021, Keiko Fujimori aseguró que encontró indicios de “fraude en mesa” y pidió anular 200.000 votos que favorecían a Pedro Castillo. Los seguidores de Fujimori marcharon en Lima protestando incluso frente a la casa del titular del Jurado Nacional de Elecciones.

El tribunal electoral de Perú ha indicado que declarará al ganador a mediados de julio como plazo máximo.