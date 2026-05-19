Rusia realiza enormes maniobras nucleares mientras se agrava conflicto con Ucrania

Rusia inició el martes unas masivas maniobras de sus fuerzas nucleares, con lanzamientos de práctica de misiles balísticos y de crucero con capacidad nuclear, en medio de un aumento de los ataques ucranianos con drones.

El ejercicio de tres días involucrará a 64.000 soldados, más de 200 lanzadores de misiles, más de 140 aeronaves, 73 buques de superficie y 13 submarinos, incluidos ocho armados con misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares, informó el Ministerio de Defensa.

Las maniobras se centrarán en la “preparación y el uso de fuerzas nucleares bajo la amenaza de agresión”, indicó el ministerio.

Los ejercicios también practicarán la cooperación con Bielorrusia, un país vecino y aliado que alberga armas nucleares rusas. Los arsenales rusos en Bielorrusia incluyen su más reciente sistema de misiles Oreshnik, de alcance intermedio y con capacidad nuclear.

Las maniobras se producen mientras Ucrania ha intensificado de forma marcada sus ataques con drones contra Rusia, incluida una andanada el fin de semana contra suburbios de Moscú que mató a tres personas y dañó edificios e instalaciones industriales.

El presidente ruso Vladímir Putin ha mencionado repetidamente los arsenales nucleares de Moscú después de enviar tropas a Ucrania en febrero de 2022, para intentar disuadir a Occidente de aumentar su apoyo a Kiev.

Los ataques recientes le dificultan al Kremlin decir que el conflicto en Ucrania es algo lejano que no afecta las rutinas diarias de la ciudadanía común.

El ejercicio se desarrolló mientras Putin inicia el martes una visita de dos días a China.

La semana pasada, elogió un lanzamiento de prueba del nuevo misil balístico intercontinental Sarmat, previsto a reemplazar los envejecidos misiles nucleares construidos en la era soviética.

En 2024, Putin adoptó una nueva doctrina nuclear según la cual cualquier ataque convencional contra Rusia por parte de una nación que cuente con el respaldo de una potencia nuclear será considerado un ataque conjunto contra su país. Esa amenaza estuvo claramente dirigida a desalentar a Occidente de permitir que Ucrania ataque a Rusia con armas de mayor alcance y parece reducir de manera significativa el umbral para un posible uso del arsenal nuclear ruso.

Desde hace tiempo, activistas belicistas rusos han instado al Kremlin a responder al aumento de los ataques ucranianos golpeando con armas convencionales a los aliados de Kiev en Europa, al argumentar que los miembros europeos de la OTAN no se atreverían a tomar represalias y entrar en un conflicto militar directo con la mayor potencia nuclear del mundo.

El mes pasado, el Ministerio de Defensa publicó una lista de fábricas en Europa que, según dijo, participaban en la producción de drones y sus componentes para Ucrania. Advirtió que los ataques contra Rusia que involucren drones fabricados en Europa conllevan “consecuencias impredecibles”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.