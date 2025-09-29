La flotilla de ayuda a Gaza de Greta Thunberg, compuesta por 44 barcos, se vio obligada a detenerse tras un nuevo percance, apenas dos días después de partir de un puerto griego donde había atracado para realizar unas reparaciones.

La flota se está acercando a la Franja de Gaza, donde espera romper el bloqueo naval israelí del territorio palestino para entregar ayuda humanitaria. Tras detenerse el viernes en Grecia debido a las difíciles condiciones meteorológicas y a problemas logísticos, la flotilla de más de 500 voluntarios zarpó de nuevo el domingo, según informaron los organizadores.

Pero una filtración de agua en la sala de máquinas de uno de los buques, llamado Johnny M, hizo que toda la flotilla se detuviera de nuevo el lunes por la mañana.

“La flotilla se detuvo temporalmente después de que Johnny M sufriera una filtración en la sala de máquinas. La situación no se pudo resolver en el mar y el buque no puede continuar”, escribió la Global Sumud Flotilla en una actualización de las redes sociales a las 9:13 a. m., hora local.

open image in gallery Greta Thunberg saluda desde un barco que participa en una flotilla civil con destino a Gaza, cuyo objetivo es romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria ( AP )

El comunicado afirma que todos los participantes fueron trasladados de forma segura a otro buque, algunos serán reasignados a otros barcos y otros serán llevados a tierra.

Asimismo, el grupo señala que el retraso “no causará demoras significativas a la misión, que está previsto que llegue en tan solo cuatro días”.

Las autoridades israelíes han calificado la misión de truco publicitario y han advertido que tomarán las medidas necesarias para impedir que los voluntarios lleguen a Gaza con la ayuda.

Israel insiste en que su bloqueo es necesario para evitar que la ayuda caiga en manos de Hamás. En contraste, las organizaciones humanitarias y la ONU consideran que tal bloqueo es la causa de la hambruna generalizada en algunas partes de la franja.

Los activistas a bordo de la flotilla refutan las acusaciones de truco publicitario. Thunberg declaró al programa Sunday with Laura Kuenssberg de la BBC: “En primer lugar, no creo que nadie arriesgue su vida por un truco publicitario. En segundo lugar, si creen que es un truco publicitario, ¿han preguntado a los habitantes de Gaza si lo consideran un truco publicitario?”.

Y agregó: “Repito, esta misión no tendría que existir, no queremos estar haciendo esto, pero hay que seguir intentándolo, ¿no?”.

El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, repitió una propuesta hecha la semana pasada para que la flotilla llevara la ayuda a Chipre para que la Iglesia Católica Romana la distribuyera en Gaza. La flotilla rechazó la sugerencia.

“Siempre hemos dicho [...] que es peligroso acercarse a aguas israelíes. No sabemos lo que puede pasar. Forzar el bloqueo es peligroso”, declaró Tajani a la prensa.

open image in gallery Activistas y defensores de los derechos humanos viajan a bordo de uno de los buques que zarpan del puerto de Bizerte, en el norte de Túnez ( AFP/Getty )

La flotilla rechazó la propuesta y ha rechazado las exigencias de las autoridades israelíes de que entregue la ayuda para que Israel la distribuya a través de una agencia de ayuda respaldada por Estados Unidos.

Entre otras actualizaciones, el miércoles la flotilla fue alcanzada por drones armados con granadas aturdidoras e irritantes cuando se encontraba en aguas internacionales frente a Creta, lo que causó daños pero no heridos.