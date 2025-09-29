Netanyahu y Trump se reunirán mientras crece la presión para acabar con la guerra en Gaza

Días después de su desafiante discurso en las Naciones Unidas rechazando las demandas de que ponga fin a la guerra en Gaza, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con su partidario más importante.

Pero la reunión del lunes con el presidente Donald Trump en Washington se produce en un momento delicado. Israel está cada vez más aislado, perdiendo el apoyo de muchos países que durante mucho tiempo fueron sus aliados incondicionales. En casa, la coalición gobernante de Netanyahu parece más frágil que nunca. Y la Casa Blanca muestra signos de impaciencia.

La pregunta ahora es si Trump, quien ha ofrecido un respaldo inquebrantable a Netanyahu durante toda la guerra, cambiará su tono y aumentará la presión sobre Israel para finalmente poner fin al conflicto.

En una publicación el domingo en redes sociales, el presidente dijo: "Tenemos una verdadera oportunidad de GRANDEZA EN ORIENTE MEDIO. TODOS ESTÁN A BORDO PARA ALGO ESPECIAL, POR PRIMERA VEZ. ¡LO LOGRAREMOS!!!".

Trump y Netanyahu tienen previsto reunirse en la Oficina Oval, y se espera una conferencia de prensa conjunta más tarde.

La incertidumbre que rodea la reunión la presenta como "una de las más críticas" en la relación de años entre los dos líderes, dijo el profesor Eytan Gilboa, experto en relaciones entre Estados Unidos e Israel en las universidades de Bar-Ilan y Reichman.

"Netanyahu podría tener que elegir entre Trump y los miembros de su coalición", varios de los cuales quieren que la guerra continúe, dijo Gilboa. Un movimiento de Netanyahu para poner fin a la guerra lo dejaría en una posición política inestable en casa a un año de las elecciones.

Oded Ailam, investigador del Centro de Jerusalén para la Seguridad y Asuntos Exteriores, coincidió en que es probable que Trump exija un alto el fuego permanente, dejando a Netanyahu con pocas opciones. Netanyahu ha prometido repetidamente continuar la ofensiva hasta que Hamás sea destruido.

Israel podría trazar "líneas rojas"

Si Trump ejerce presión, el líder israelí probablemente buscaría incluir "líneas rojas" en cualquier acuerdo, dijo Ailam. Podría exigir que Hamás sea desmantelado, dijo Ailam. Netanyahu también podría establecer una condición de que si el grupo armado reanuda los combates o regresa al poder, el ejército israelí tendría el derecho de operar libremente en Gaza, dijo.

Trump se sumó a Netanyahu durante la breve guerra de Israel con Irán en junio, al ordenar a bombarderos furtivos estadounidenses que atacaran tres recintos nucleares, y ha apoyado al líder israelí durante su juicio por corrupción, describiendo el caso como una "caza de brujas".

Pero la relación se ha vuelto más tensa últimamente. Trump se frustró por el fallido ataque de Israel este mes a funcionarios de Hamás en Qatar, un aliado estadounidense en la región que había albergado negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza.

Comentarios recientes han insinuado una creciente impaciencia desde Washington. La semana pasada, Trump prometió evitar que Israel anexione Cisjordania, una idea promovida por algunos de los socios de gobierno de línea dura de Netanyahu. La comunidad internacional se opone a la anexión, diciendo que destruiría las esperanzas de una solución de dos estados.

Michael Doran, investigador principal en el Instituto Hudson, desestimó la idea de que los comentarios de Trump sobre Cisjordania fueran una señal de fricción. Dijo que las declaraciones permitieron a Netanyahu resistir la presión de los miembros de derecha de su gobierno.

"Eso fue un movimiento inteligente de Trump", dijo Doran. "Simultáneamente mostró receptividad a los aliados árabes y musulmanes mientras en realidad ayudaba a Netanyahu".

El viernes, Trump incrementó las expectativas para la reunión con Netanyahu al decir a los periodistas en el jardín de la Casa Blanca que Estados Unidos estaba "muy cerca de un acuerdo sobre Gaza".

Trump ha hecho comentarios similares en el pasado sin resultados, y no está claro si esta vez será diferente.

La propuesta no incluye la expulsión de palestinos

La propuesta de Trump para detener la guerra en Gaza exige un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes en 48 horas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes del enclave palestino, según tres funcionarios árabes informados sobre el plan. Hablaron bajo condición de anonimato porque el plan no ha sido presentado formalmente.

Se cree que Hamás tiene 48 rehenes, de lo que Israel cree que 20 siguen vivos. La milicia ha exigido que Israel acepte poner fin a la guerra por completo y retirarse de toda Gaza como parte de cualquier alto el fuego permanente.

Trump discutió el plan con líderes árabes e islámicos en Nueva York en un aparte de la Asamblea General de la ONU. No incluye la expulsión de palestinos de Gaza, algo que Trump pareció respaldar a principios de este año.

La propuesta de 21 puntos también exige el fin del gobierno de Hamás en Gaza, así como el desarme del grupo, dijeron los funcionarios informados sobre el plan. Cientos de palestinos, incluidos muchos que cumplen cadenas perpetuas, serán liberados por Israel, según la propuesta.

El plan también incluye el establecimiento de una fuerza de seguridad internacional para asumir el control del orden público en Gaza después de la guerra, dijeron.

Un comité palestino de tecnócratas supervisaría los asuntos civiles de la franja, y el poder se entregaría más tarde a una Autoridad Palestina reformada, dijeron. Netanyahu ha rechazado cualquier papel para la autoridad, el representante reconocido internacionalmente de los palestinos, en Gaza después de la guerra.

Un funcionario de Hamás dijo que el grupo fue informado sobre el plan, pero aún no ha recibido una oferta oficial de mediadores egipcios y qataríes. El grupo ha rechazado repetidamente deponer las armas y ha vinculado sus armas al establecimiento de un Estado palestino independiente.

Netanyahu mencionó el plan de Estados Unidos el domingo en una entrevista con Fox News, diciendo que los funcionarios israelíes estaban "trabajando con el equipo del presidente Trump... y espero que podamos llevarlo a cabo".

En su discurso del viernes en la ONU, Netanyahu elogió a Trump en múltiples ocasiones, llamándolo un socio esencial que "entiende mejor que cualquier otro líder que Israel y Estados Unidos enfrentan una amenaza común".

Israel ha perdido gran parte de la buena voluntad mundial

Pero aparte del liderazgo de Estados Unidos, Israel ha perdido gran parte de la buena voluntad internacional con la que antes podía contar.

En una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada, nación tras nación expresó horror por el ataque de 2023 de milicianos de Hamás, que mató a unas 1.200 personas en Israel, dejó a 251 tomadas como rehenes y desencadenó la guerra. Luego, muchos de los representantes continuaron criticando la respuesta de Israel y pidieron un alto el fuego inmediato en Gaza y un flujo de ayuda.

La ofensiva generalizada de Israel ha matado a más de 66.000 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás. Sus cifras están consideradas como una estimación confiable por la ONU y muchos expertos independientes. Los combates han desplazado al 90% de la población de Gaza, y cada vez más gente cae en la hambruna.

En las últimas semanas, 28 países alineados con Occidente que apoyaron a Israel hace dos años han pedido que ponga fin a la ofensiva en Gaza. También criticaron las restricciones de Israel a la ayuda humanitaria, que han contribuido a la hambruna en partes de Gaza.

Diez países, incluidos Reino Unido, Francia, Canadá y Australia, reconocieron la condición de Estado palestino la semana pasada, con la esperanza de revivir el proceso de paz largamente estancado. Varios estados árabes, incluidos algunos con relaciones de larga data con Israel, lo han acusado de cometer genocidio en Gaza, al igual que destacados académicos del genocidio, expertos de la ONU y algunos grupos de derechos israelíes e internacionales. El tribunal más alto de la ONU analiza las acusaciones de genocidio planteadas por Sudáfrica que Israel niega con rotundidad.

Aaron David Miller, que trabajó como asesor en temas de Oriente Medio para gobiernos estadounidenses demócratas y republicanos, dijo que había demasiados problemas sin resolver para creer que el fin del conflicto está cerca.

"Cuanto más se alardea sobre cómo estamos en las etapas finales, más escéptico me vuelvo", dijo.

Geller informó desde Nueva York, y Mednick informó desde Jerusalén. Los periodistas de Associated Press Sam Magdy en El Cairo; Joseph Krauss en Ottawa, Ontario; y Chris Megerian en Washington contribuyeron a este despacho.

