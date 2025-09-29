Un proyectil incendia un buque en el golfo de Adén frente a Yemen, dice Reino Unido

Un probable ataque con misil por parte de los rebeldes hutíes de Yemen incendió un barco en el golfo de Adén el lunes. Hasta el momento, no se reportan heridos.

Medios locales yemeníes informaron sobre un posible lanzamiento de misiles balísticos desde el territorio controlado por los hutíes, respaldados por Irán.

Poco después, un barco en el golfo de Adén, a unos 235 kilómetros (150 millas) de la costa del mismo nombre, informó haber visto “una salpicadura y humo” a lo lejos, informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), que forma parte de las fuerzas armadas británicas. El organismo describió el incidente como un ataque e instó a los barcos en la zona a actuar con precaución. La firma de seguridad privada Ambrey repitió esa advertencia.

Poco después, el UKMTO dijo que “un buque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido”. Añadió que “Se informa que el buque está en llamas”. Ambrey reconoció posteriormente el ataque, que reflejó una ofensiva ocurrida el 23 de septiembre que no alcanzó a un barco.

Hasta el momento, los hutíes no han reivindicado el posible ataque. Sin embargo, pueden pasar horas o incluso días antes de que los rebeldes reclamen la autoría de sus operaciones.

Los rebeldes hutíes han lanzado ataques con misiles y drones contra Israel y contra barcos en el mar Rojo en respuesta a la guerra en Gaza, diciendo que actúan en solidaridad con los palestinos. En los últimos dos años, sus ofensivas han afectado el transporte marítimo en el mar Rojo, por donde cada año pasaba alrededor de 1 billón de dólares en mercancías antes de la guerra.

Los hutíes detuvieron sus ataques durante un breve alto el fuego en la guerra. Posteriormente, se convirtieron en el objetivo de una intensa campaña de ataques aéreos de varias semanas, ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de que el mandatario declarara que se había alcanzado un alto el fuego con los rebeldes. Los hutíes hundieron dos embarcaciones en julio, matando al menos a cuatro personas a bordo, y se cree que otras más siguen retenidas por los rebeldes.

El ataque del lunes se produce mientras Israel intensifica la guerra en Gaza, atacando la ciudad de Gaza en una nueva ofensiva terrestre. Mientras tanto, las tensiones siguen siendo altas, ya que se han reimpuesto las sanciones de Naciones Unidas a Irán debido a su programa nuclear. Israel lanzó en junio una guerra de 12 días contra la República Islámica, en la que los estadounidenses bombardearon tres sitios atómicos iraníes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.