Canciller colombiana "renuncia" a visa de EEUU tras retiro de la de Petro: "Es un acto de dignidad"

La canciller colombiana dijo el lunes que decidió “renunciar” a su visado estadounidense en solidaridad con el presidente Gustavo Petro, a quien Estados Unidos le revocó la visa luego de que llamara a los soldados de ese país a desobedecer las órdenes de Donald Trump.

“Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al presidente de Colombia”, explicó la canciller Rosa Villavicencio en la red social X, sin detallar si su visa es diplomática. “Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta”, agregó.

El Departamento de Estado estadounidense anunció el viernes el retiro de la visa de Petro horas después de que el mandatario diera un discurso en las calles de Nueva York al sumarse a una manifestación contra las acciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza.

Para el gobierno estadounidense, las acciones de Petro fueron “imprudentes e incendiarias”, luego de que en la manifestación el mandatario instara a los soldados estadounidenses a desobedecer.

Petro, quien propuso en Nueva York crear un ejército internacional para defender al pueblo palestino, pidió a los soldados “no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump”.

El presidente colombiano se encontraba de visita para la Asamblea General anual de las Naciones Unidas y, según dijo, se enteró del retiro del visado cuando arribó a Bogotá en la madrugada del sábado, momento en que acusó al gobierno estadounidense de incumplir el derecho internacional y no respetar la inmunidad para los presidentes.

El retiro del visado al presidente colombiano tensó aún más las relaciones bilaterales con Estados Unidos, luego de críticas abiertas de Petro a la política antimigratoria de Trump y la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas por primera vez en tres décadas, aunque con una exención para continuar la cooperación en seguridad.