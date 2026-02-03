Incendios en Argentina arrasan bosques de la Patagonia y avivan críticas a la austeridad de Milei

Estos días, las majestuosas y boscosas laderas de la Patagonia argentina parecen una zona de guerra.

Nubes de humo en forma de hongo se elevan como si fueran el resultado de ataques con misiles. Grandes llamas iluminan el cielo nocturno, tiñendo la luna de un color mango-naranja y transformando las gloriosas vistas que generaciones de escritores y aventureros han impreso en la psique global en algo fantasmal.

Vastas extensiones del Parque Nacional Los Alerces, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO hogar de árboles de 2.600 años de antigüedad, están ahora en llamas.

Los incendios forestales, entre los peores en décadas que han azotado una región de la Patagonia afectada por la sequía, han devastado más de 45.000 hectáreas (más de 110.000 acres) de bosques nativos de Argentina en el último mes y medio, obligando a evacuar a miles de residentes y turistas. El lunes, el incendio seguía extendiéndose.

La crisis, con la mayor parte de la temporada de incendios de Argentina aún por delante, ha reavivado la ira hacia el presidente libertario radical del país, Javier Milei, cuya dura política de austeridad en los últimos dos años ha recortado el gasto en programas y agencias que no sólo trabajan para combatir incendios, sino también para proteger parques y prevenir que los incendios se inicien y se propaguen.

"Hay una voluntad política del gobierno actual en Argentina de desmantelar a las instituciones de combate a incendios", afirmó Luis Schinelli, uno de los 16 guardaparques que cubren las 259.000 hectáreas (642.000 acres) del Parque Nacional Los Alerces. "Nos están llevando más allá de nuestros límites".

Después de asumir el cargo con una campaña para rescatar la economía de Argentina de décadas de enorme deuda, Milei recortó el gasto en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego en un 80% en 2024 en comparación con el año anterior, desmantelando la agencia responsable de desplegar brigadas, mantener aviones cisterna, comprar equipo adicional y rastrear peligros.

El servicio enfrenta otra reducción del 71% en fondos este año, según un análisis del presupuesto de 2026 por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, o FARN, un grupo argentino de investigación y defensa ambiental.

El retroceso llega en un momento en que el cambio climático está haciendo que el clima extremo sea más frecuente y severo, aumentando el riesgo de incendios forestales.

"Dicen que el cambio climático en vivo no existe, pero lo vivimos igual", expresó el bombero Hernán Mondino, con el rostro manchado de sudor y hollín después de un agotador día combatiendo incendios en el Parque Nacional Los Alerces. "Hasta ahora no vemos ninguna señal de que al gobierno le preocupe nuestra situación".

El Ministerio de Seguridad, que asumió la supervisión de los esfuerzos de lucha contra incendios después de que Milei degradara el Ministerio de Medio Ambiente, no respondió a una solicitud de comentarios.

Milei y Trump llevan motosierras al estado

Los profundos recortes de gastos de Milei han estabilizado la economía en crisis de Argentina y han reducido la inflación anual del 117% en 2024 al 31% el año pasado, la tasa más baja en ocho años.

Sus batallas contra el exceso gubernamental y la cultura que percibe como demasiado progresista le han ayudado a acercarse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya propia guerra contra la burocracia federal ha tenido efectos similares en la investigación científica y los programas de respuesta a desastres.

Después de que Trump anunciara el año pasado que Estados Unidos dejaría el acuerdo climático de París, Milei amenazó con hacer lo mismo. Boicoteó la cumbre climática de la ONU y se refirió al cambio climático causado por el hombre como una "mentira socialista", enfureciendo a los argentinos que entienden que el calor y la sequedad récord, sintomáticos de un planeta en calentamiento, están alimentando los incendios en la Patagonia.

"Hay mucha ira acumulándose. La gente aquí está muy incómoda con la política de nuestro país", dijo Lucas Panak, de 41 años, quien se subió a una camioneta con sus amigos el jueves pasado para combatir los incendios que envolvían el pequeño pueblo de Cholila después de que las brigadas municipales de bomberos fueran enviadas a otros lugares.

Gestión de desastres en medio de la austeridad

Cuando un rayo inició un pequeño incendio junto a un lago en los márgenes del norte de Los Alerces a principios de diciembre, los bomberos lucharon por responder, limitados por la ubicación remota y la falta de aviones para transportar equipos y apagar las colinas.

El retraso inicial forzó la renuncia de la administración del parque y llevó a los residentes a acusarlos de negligencia en una denuncia penal mientras las llamas saltaban a través de las antiguas montañas.

Pero algunos expertos argumentan que el problema no fue la inacción después de que comenzara el incendio, sino mucho antes.

"El fuego no solamente se ataca cuando existe, sino de manera previa. Todo el trabajo de prevención que son muy importantes hacerlo durante todo el año", dijo Andrés Nápoli, director de FARN. “Y eso hoy en día se ha eliminado o se ha quitado”.

Además de sus recortes al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el gobierno de Milei eliminó decenas de millones de dólares de la Administración de Parques Nacionales el año pasado, lo que llevó al despido o renuncia de cientos de guardaparques, bomberos y trabajadores administrativos.

A medida que más turistas acuden cada año en los parques de Argentina, los guardaparques forestales dicen que los recortes y las medidas de desregulación también dificultan monitorear los peligros de incendio, despejar senderos y educar a los visitantes sobre el cuidado del parque. En marzo pasado, el gobierno eliminó un requisito para que actividades turísticas riesgosas como caminatas en glaciares y escaladas en roca fueran supervisadas por guías con licencia.

"Cuando baja el personal de guardaparque o técnicos y profesionales, (lo que) baja en la zona es una posibilidad de control", dijo Alejo Fardjoume, un representante sindical de los trabajadores de parques nacionales. "El impacto de estas decisiones probablemente lo vayamos viendo con el tiempo; no es inmediato, pero es acumulativo".

Bomberos se esfuerzan por mantenerse al día

Un informe de 2023 de la Administración de Parques Nacionales recomienda un despliegue mínimo de 700 bomberos para cubrir la tierra bajo su jurisdicción. La agencia emplea ahora a 391, habiendo perdido el 10% del personal como resultado de despidos y renuncias en los últimos dos años bajo Milei.

Los recortes presupuestarios al Servicio Nacional de Manejo del Fuego han reducido la capacidad de entrenamiento y disminuido el equipo disponible, dicen los bomberos, de modo que muchos dependen de ropa de segunda mano y donaciones.

Las autoridades en Los Alerces insistieron este fin de semana en que el programa de choque fiscal no tuvo impacto en los esfuerzos de los bomberos para combatir el incendio en curso.

"No podés meter mucha gente en terrenos peligrosos, con herramientas de corte, en lugares escarpados y de difícil acceso", dijo Ariel Rodríguez, el superintendente interino del parque.

Pero los bomberos nacionales llevados al límite de la extenuación dijeron que sus filas se están reduciendo constantemente, si no debido a despidos, entonces a renuncias por salarios a nivel de pobreza que no han seguido el ritmo de la inflación.

El bombero promedio en los parques de la Patagonia gana 600 dólares al mes. En provincias con costos de vida más bajos, el salario mensual cae a poco más de 400 dólares. Un número creciente de bomberos dice que se han visto obligados a tomar trabajos adicionales como jardineros y peones agrícolas.

"Desde afuera parece que todo sigue funcionando, pero el costo lo ponemos, el cuerpo, nosotros, nosotros hacemos esfuerzo para que funcione", dijo Mondino. "Si falta un compañero, nosotros tenemos que gastar más peso, más trabajo, mas tareas, dormimos menos".

Un baile inoportuno

Durante un mes mientras los bosques ardían, Milei apenas dijo nada sobre los incendios y continuó como de costumbre. La semana pasada, mientras los gobernadores provinciales le suplicaban que declarara un estado de emergencia para liberar fondos federales, bailó en el escenario con su exnovia al ritmo de baladas de rock argentino.

La imagen de pantalla dividida proporcionó a sus críticos una poderosa munición política. El legislador centrista Maximiliano Ferraro criticó que el presidente estuviera celebrando mientras “la Patagonia arde”. Los partidos de oposición de izquierda organizaron protestas en todas las provincias.

El jueves, Milei cedió, decretando un estado de emergencia que desbloqueó 70 millones de dólares para bomberos voluntarios y anunciando "una lucha histórica contra el fuego" en redes sociales.

En el campamento base donde los bomberos con los ojos cansados se recuperan, algunos expresaron esperanza este fin de semana de que más ayuda estaba en camino. Aun así, no pudieron evitar pensar en lo que ya se había perdido.

"Duele porque no es solamente un paisaje lindo, vivimos acá", dijo Mariana Rivas, una voluntaria que organiza masajes improvisados y chequeos médicos para los bomberos exhaustos. "Hay enojo por lo que se podría haber evitado, y porque cada año es peor".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.