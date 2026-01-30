Aliados de EEUU redefinen sus relaciones con China ante presiones de Trump

En las últimas semanas, el presidente chino Xi Jinping ha estado muy ocupado recibiendo a aliados occidentales que buscan establecer lazos más cálidos con la segunda economía más grande del mundo.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, logró un acuerdo comercial que reduce los aranceles a los vehículos eléctricos chinos y al aceite de canola canadiense.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, aterrizó en Beijing esta semana para reparar los vínculos entre ambos países, que han sido tensos durante años, y se espera que el canciller alemán Friedrich Merz esté allí el próximo mes. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, también fue uno de los líderes de Europa que estrechó la mano de Xi.

En un importante cambio en el orden mundial desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo por segunda ocasión, los socios más cercanos de Estados Unidos exploran oportunidades con China tras sostener enfrentamientos con Trump sobre aranceles y sus demandas de arrebatar Groenlandia a Dinamarca, país aliado de la OTAN. A pesar del riesgo de irritar a Trump, dichos países están restableciendo relaciones con un país que durante mucho tiempo ha sido visto como un importante adversario para muchos aliados occidentales y como el principal rival económico de Estados Unidos.

“Participamos de manera amplia y estratégica con los ojos abiertos”, señaló Carney la semana pasada en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, poco después de regresar de Beijing. “Abordamos activamente el mundo tal como es, sin esperar un mundo que deseamos que sea”.

Algunos líderes, legisladores y expertos lamentan un cambio que podría inclinar la balanza a favor de Beijing a expensas de Washington, mientras que otros dicen que China es un desafío igual de importante que Estados Unidos porque ambos ejercen presión por sus propios intereses. De cualquier manera, la forma en que los países se alinean con las dos superpotencias del mundo está cambiando.

“En lugar de crear un frente unido contra China, estamos empujando a nuestros aliados más cercanos a sus brazos”, dijo en una audiencia esta semana la senadora estadounidense Jeanne Shaheen, la principal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Cuando un reportero le preguntó sobre la visita de Starmer a Beijing, Trump dijo que era “muy peligroso para ellos”.

“Y creo que es aún más peligroso para Canadá hacer negocios con China”, dijo Trump, que tiene previsto visitar Beijing en abril. “A Canadá no le está yendo bien. Lo están haciendo muy mal. Y no puedes ver a China como la respuesta”.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, reconoció que China representa un desafío a largo plazo debido a sus “prácticas económicas coercitivas”, pero agregó: “como digo, busquen diferentes asociaciones, con diferentes países en todo el mundo”.

Aunque Europa reconsidera su estrategia, “no es un giro hacia China”, dijo Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, directora del Instituto Letón de Asuntos Internacionales en Riga. “Es un giro hacia una especie de defensa de Europa como bloque”.

El dilema de Europa con Estados Unidos y China

Con el deseo de eludir el liderazgo de la UE en Bruselas, Beijing interactúa uno a uno con las capitales europeas, dijo Alicia Gracia-Herrero, economista de Asia-Pacífico del banco de inversión francés Natixis y experta en las relaciones de Europa con China.

China quiere mantener el statu quo con Europa: fácil acceso a consumidores adinerados mientras ofrece pocas concesiones a las empresas europeas en el mercado chino, afirmó.

“Necesitan a Europa, pero no necesitan luchar por Europa”, añadió.

Tim Rühlig, analista senior del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea en París, ve un cambio irreversible en las relaciones de Europa con las dos economías más grandes del mundo.

“Para Estados Unidos, ha sido Groenlandia. Para China, han sido los controles de exportación de tierras raras en octubre”, dijo. “Ambos hechos han contribuido sustancialmente, en mi opinión, a que Europa comprenda que enfrentamos a dos grandes potencias que no tienen reparos en intimidar a la UE”.

Los líderes europeos visitan China en gran medida por las mismas razones que lo hará Trump: la considerable economía del país asiático, su papel en los asuntos globales y la necesidad de establecer canales de comunicación confiables.

“Todos van a Beijing, incluido el tipo que no quiere que vayamos a China”, dijo Joerg Wuttke, expresidente de la Cámara de Comercio de la UE en China y actual socio del grupo de consultoría DGA Group.

Canadá lidera el camino

En 2024, Justin Trudeau, entonces primer ministro de Canadá, actuó en sintonía con la administración del expresidente Joe Biden para imponer un arancel del 100% a los vehículos eléctricos chinos para proteger la industria automotriz estadounidense.

En la muy observada visita de Carney a Beijing este mes, la primera realizada por un primer ministro canadiense en ocho años, el mandatario redujo el arancel a cambio de tasas de importación más bajas en productos agrícolas canadienses. Carney calificó la relación comercial entre Canadá y China como “más predecible”, una indirecta a las amenazas arancelarias de Trump sobre Canadá.

Tras el regreso de Carney, Trump amenazó con imponer un arancel del 100% a Canadá por su acuerdo comercial con China. El primer ministro lo calificó de fanfarronería.

En Davos, Carney condenó la coerción de las grandes potencias sobre los países más pequeños sin nombrar a Trump. “Las potencias medianas deben actuar juntas, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú”, dijo.

Esas palabras han resonado en toda Europa.

Las naciones europeas recalibran sus lazos con Beijing

Starmer dio un gran paso esta semana, convirtiéndose en el primer jefe de gobierno británico en visitar China en ocho años. Ambos países han estado en desacuerdo en temas como la seguridad, la tecnología china y la represión de Beijing a las protestas prodemocráticas en la antigua colonia británica de Hong Kong.

Pero esta semana, Starmer y Xi hicieron un llamado a establecer una asociación estratégica. “Trabajar juntos en temas como el cambio climático, la estabilidad global en tiempos desafiantes para el mundo es precisamente lo que deberíamos estar haciendo mientras construimos esta relación de la manera que he descrito”, le dijo Starmer a Xi en Beijing.

El viaje ha dado lugar a una serie de anuncios comerciales y acuerdos gubernamentales, como la reducción de aranceles al whisky escocés por parte de Beijing y viajes sin visa de 30 días a China para turistas y visitantes de negocios británicos.

Días antes, Orpo, el primer ministro finlandés, se reunió con su homólogo chino Li Qiang y firmó un acuerdo para cooperar en construcción sostenible, energía y manejo de enfermedades animales.

En una declaración, el gobierno finlandés dijo que Orpo también pidió a China que ayude a lograr una paz duradera en Ucrania, señaló el desequilibrio comercial y llamó la atención sobre los problemas de derechos humanos.

El presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro irlandés Micheál Martin y el presidente surcoreano Lee Jae Myung también visitaron China en las últimas semanas.

Ahora, Merz se prepara para visitar Beijing por primera vez como canciller de Alemania. Ha adoptado una postura más dura sobre China que sus predecesores y se espera que restablezca las relaciones mientras aborda algunas de las preocupaciones de su país: el déficit comercial y la dependencia de China para la obtención de minerales críticos.

A medida que Europa y otros aliados de Estados Unidos se acercan a Beijing, algunos analistas advierten sobre las peligrosas divisiones en Occidente.

“Será imposible para Estados Unidos y los países occidentales unirse para aislar a China o establecer y hacer cumplir condiciones para la conectividad y la cooperación según corresponda”, dijo Scott Kennedy, asesor senior de negocios y economía china en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

___

Tang informó desde Washington.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.