Familias en Francia abren al público un juicio por abuso infantil

Grupos de padres en Francia pidieron el martes prestar más atención a escándalos de abuso infantil ignorados durante mucho tiempo, mientras se abría en París un inusual juicio público contra un asistente escolar acusado de agredir sexualmente a nueve infantes.

Inspirados por la decisión de Gisèle Pelicot de hacer público su desgarrador juicio por drogas y violación, los padres de los niños aceptaron que el proceso se realizara a la vista del público. En Francia, los juicios que involucran a menores suelen realizarse a puerta cerrada.

Según sus abogados, algunos padres señalaron que seguían el ejemplo de Pelicot y su lema de que “la vergüenza debe cambiar de bando”, hacia los abusadores y no hacia las víctimas.

El caso de París salió a la luz en abril de 2025, después de que varios niños contaron a sus padres que presuntamente habían sido víctimas de abuso sexual en una guardería.

El acusado, de 36 años, cuya identidad no se ha hecho pública, está señalado de agredir a los niños mientras los supervisaba en los baños, durante los recreos del almuerzo y en el cuidado extraescolar, entre agosto de 2024 y abril de 2025. Él niega cualquier abuso sexual contra menores.

Los niños tenían entre 3 y 5 años en ese momento. No tienen que asistir al juicio. Un juez leyó sus testimonios a los investigadores.

El acusado también está señalado de acosar sexualmente a dos compañeras de trabajo y de agredir sexualmente a una de ellas. Enfrenta a hasta 10 años de prisión. Su abogado no quiso hablar con The Associated Press antes del juicio.

Barka Zerouali, cofundadora del grupo de padres MeToo Ecole (Escuela Yo También), afirmó en una protesta frente al tribunal que “en algún momento hace falta un despertar nacional”. Los manifestantes llevaban una pancarta que decía: “Porque ningún niño debería tener miedo de ir a la escuela”.

Las familias dijeron que el trauma de las presuntas agresiones se vio agravado por lo que describieron como una lucha para que las autoridades las tomaran en serio. Al parecer, la escuela ignoró una advertencia inicial planteada por una madre meses antes.

Rebecca Royer, abogada que representa a varias familias, manifestó que “lo que esperamos es un verdadero punto de inflexión en la protección de la infancia; es decir, esperamos que el gobierno y los municipios apliquen medidas reales para proteger a los niños, pero también que aporten recursos reales”.

Casos similares en París y en toda Francia han atraído la atención de los medios en los últimos meses.

La fiscal de París, Laure Beccuau, dijo la semana pasada que había investigaciones en curso que involucraban a 84 escuelas infantiles, unas 20 escuelas primarias y unos 10 centros de cuidado infantil en la capital.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, indicó que 78 miembros del personal escolar y de actividades extraescolares han sido suspendidos en la ciudad desde el inicio de 2026, incluidos 31 por sospechas de violencia sexual.

Mientras que los maestros en Francia son empleados por el gobierno en las escuelas públicas, los asistentes escolares y los responsables de actividades extraescolares son contratados por las autoridades municipales.

Grégoire, elegido en marzo, ha hecho de la lucha contra el abuso infantil una “prioridad absoluta” y presentó un plan de 20 millones de euros (22 millones de dólares) para abordar lo que describió como un “grave mal funcionamiento” en el sistema de supervisión escolar de la ciudad. Se comprometió a suspender de inmediato a cualquier empleado escolar sospechoso de abusar de niños.

Antes de ser elegido, Grégoire reveló públicamente que fue víctima de abuso sexual cuando asistía a la primaria entre los 9 y los 10 años.

El abuso infantil se convirtió en un tema central en la campaña para la alcaldía después de que a principios de este año surgieron una serie de denuncias relacionadas con escuelas públicas.

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Los periodistas de The Associated Press Nicolas Garriga y Masha Macpherson contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.