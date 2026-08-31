Exclusiva AP: EEUU entrena a fuerzas polacas en un ejercicio de drones con lecciones de Ucrania

En medio de una noche lluviosa y sin luna, un grupo de soldados salió de un edificio maltrecho que se suponía era una iglesia. Por encima de ellos se alzaba un terreno escarpado mientras ellos emprendían sigilosamente el camino hacia una fila de árboles en la campiña alemana.

Son miembros de las fuerzas especiales polacas que participan en un ejercicio diseñado hace apenas unos meses, el cual simula el desplazamiento entre líneas enemigas, recorriendo varios kilómetros de territorio enemigo y el lanzamiento de drones contra ubicaciones enemigas.

Diseñado en un principio por los Boinas Verdes del Ejército para las fuerzas especiales de Estados Unidos, el ejercicio que comenzó el viernes se nutre de —y recrea— muchos de los desafíos que han experimentado las tropas ucranianas en su conflicto con Rusia. Es la primera vez que un aliado de la OTAN como Polonia realiza este adiestramiento, y se produce en un momento en que las tensiones van en aumento entre el presidente ruso Vladímir Putin y la alianza militar de la OTAN.

“Estamos usando las lecciones aprendidas en Ucrania", subrayó un oficial de los Boinas Verdes del Ejército asignado al complejo de entrenamiento. "Todos esos efectos que estamos viendo que Rusia o Ucrania han tenido que superar, estamos haciendo lo posible por replicarlos”.

The Associated Press obtuvo inusual acceso tanto al campo de entrenamiento como a las tropas que participaron en el ejercicio, el cual se ha llevado a cabo en sólo dos ocasiones anteriores, ambas este año, con la participación de dos equipos distintos de Boinas Verdes.

El simulacro subraya el énfasis que algunos sectores del ejército estadounidense ha puesto en aprender las más recientes técnicas de guerra de drones, las cuales han sido impulsadas por Ucrania como parte de su esfuerzo de 4 años y medio por repeler a las fuerzas rusas. También muestra cómo Estados Unidos, sus aliados de la OTAN y Ucrania trabajan juntos para contrarrestar la amenaza de una posible escalada rusa en los próximos años, incluso mientras Washington ha advertido sobre una posible reducción de tropas en Europa.

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó esta semana a Moscú para advertir a Rusia que se abstenga de atacar a países de la OTAN, informó The Wall Street Journal. A Rusia le gusta llevar a cabo sabotajes y ciberataques contra países de la OTAN, pero Putin quiere evitar una confrontación directa, según tres funcionarios occidentales que hablaron el viernes bajo condición de anonimato a fin de abordar asuntos militares.

Fuerzas especiales aprenden a infiltrarse tras las líneas enemigas para desplegar drones

Durante el ejercicio en Alemania, un suboficial de alto rango familiarizado con el escenario de entrenamiento en el Centro Conjunto de Preparación Multinacional —ubicado a una hora por carretera al sureste de Núremberg— señaló que el plan es realizar este tipo de maniobras varias veces al año. Añadió que anticipa que la mayoría, o todos los 32 países de la OTAN, expresen interés en enviar soldados para formar parte del ejercicio.

Ambos hablaron bajo condición de anonimato, en apego con la política militar de Estados Unidos de no identificar públicamente a integrantes de unidades de las fuerzas especiales.

El escenario, que se desarrolla a lo largo de varios días, tiene lugar en una extensa parcela de 3.000 kilómetros cuadrados (1.100 millas cuadradas) en la campiña bávara.

El objetivo es que las fuerzas especiales polacas se escabullan y dejen atrás a una unidad de infantería aerotransportada del Ejército de Estados Unidos, cuyos soldados interpretarán el papel del enemigo. La unidad de infantería aerotransportada de Estados Unidos caerá en paracaídas dentro del área de entrenamiento en la base de Hohenfels y organizará una línea de frente.

Si las fuerzas polacas logran abrirse paso más allá del Ejército de Estados Unidos, deberán desplazarse hacia el norte —a través de unos 100 kilómetros (60 millas) de campo alemán— hasta otra zona de entrenamiento en la localidad de Grafenwoehr, donde se tiene previsto que destruyan un objetivo simulado.

Entre ambos puntos hay granjas y poblados alemanes, cámaras privadas y del gobierno, así como una ciudad densamente poblada; todo ello no sólo supone obstáculos, sino que también plantea la posibilidad de que sean detectados.

En ocasiones anteriores, los Boinas Verdes del Ejército se quitaron los uniformes “para poder mezclarse”, explicó el suboficial de alto rango, añadiendo que “mezclarse también significa no ser detectado por los civiles”.

La mayoría de los civiles alemanes en la zona no están al tanto del ejercicio y sirven como una buena prueba de qué tan capaces son las fuerzas especiales de mezclarse con la población local. Si fallan, los reportes a la policía sobre personas sospechosas llegarán a manos del ejército, que los utilizará para localizar al equipo.

“Se supone que esto es Rusia y vas a llamar la atención en Rusia”, señaló el suboficial.

Además, el Ejército de Estados Unidos también buscará a las fuerzas polacas con sus propios drones.

Si son detectados, “ahora les caerá todo el arsenal ruso encima", advirtió el suboficial.

El Ejército de Estados Unidos tiene la opción de enviar una unidad de policía militar para rastrear a las fuerzas especiales polacas con perros o enviar más drones hacia la zona. En versiones anteriores del ejercicio, el ejército estadounidense tuvo acceso a más de un centenar de drones, dijo el suboficial.

Las tropas pueden ser “capturadas o abatidas” como parte del ejercicio, explicó.

Países buscan ayuda de Ucrania en guerra con drones

Si bien el ejercicio se enfoca en los drones y al trabajo en equipo de la OTAN, el mensaje de colaboración y el valor de los drones no ha sido del todo homogéneo últimamente dentro de las fuerzas armadas.

El presidente Donald Trump generó confusión entre los aliados de la OTAN al oscilar en su postura sobre reducir los niveles de las tropas estadounidenses en Europa, y el gobierno ha iniciado una revisión de fuerzas sobre los próximos pasos a seguir. El máximo oficial del Ejército ordenó apenas la semana pasada el cierre de una unidad especializada en guerra con drones.

Pero, en general, existe un creciente interés por recurrir a Ucrania por su experiencia en la guerra moderna y, en particular, en drones.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó en marzo pasado que su país estaba ayudando a cinco países de Oriente Medio a contrarrestar ataques con drones iraníes durante la guerra, mientras que Estados Unidos y países europeos figuraban entre los que solicitaban apoyo.

Mientras tanto, el número de incursiones misteriosas de drones ha ido en aumento en Europa, incluida una este mes, cuando se avistó un par de drones sobre una base militar alemana y se localizó un dron con explosivos en un aeropuerto de carga en Alemania.

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La periodista de The Associated Press Emma Burrows en Londres contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.