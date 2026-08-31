Huelga de empleados en principal aeropuerto internacional de Kenia deja varados a pasajeros

Una huelga de trabajadores ha ralentizado el tráfico aéreo en el principal aeropuerto de Kenia, en Nairobi, y ha dejado a muchos viajeros varados luego que sus vuelos se retrasaran o fueran cancelados.

La Autoridad de Aeropuertos de Kenia indicó en un comunicado el lunes que “algunos vuelos están registrando retrasos y cancelaciones”, y aconsejó a los viajeros consultar con sus aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto.

Hellen Moraa, quien se dirigía a los Países Bajos vía Dubái por motivos de negocios, comentó en el aeropuerto que los retrasos podrían costarle dinero.

“Es injusto”, expresó.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores de Aviación de Kenia protestan por presuntas prácticas injustas de contratación de personal, una mala remuneración y cambios propuestos en la gestión del Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta.

El sindicato afirma que siguen sin resolverse las preocupaciones sobre la seguridad laboral de los trabajadores y las condiciones de empleo. Su líder, Moss Ndiema, señaló que dirigentes sindicales se reunieron con representantes del gobierno el domingo en un intento por resolver la disputa, pero que las conversaciones terminaron sin un acuerdo.

El sindicato acusa a la Autoridad de Aeropuertos de Kenia de no respaldar adecuadamente a los trabajadores. Se opone a los planes de utilizar voluntarios como personal del aeropuerto, al afirmar que la medida podría socavar el papel de los trabajadores aeroportuarios capacitados.

Kenya Airways y su filial Jambojet informaron de retrasos prolongados en los vuelos.

Una huelga similar en febrero dejó a pasajeros varados en el aeropuerto, un importante centro de transporte para viajes regionales e internacionales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.