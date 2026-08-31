Ataque israelí mata a 5 en Gaza, Emiratos intercepta dron iraní y otras noticias de Oriente Medio

Un dron iraní fue interceptado el lunes a primera hora sobre las aguas territoriales de los Emiratos Árabes Unidos, informó el Ministerio de Defensa. El ataque se produjo tras un intercambio de fuego entre Irán y Estados Unidos el fin de semana, que fue la primera acción militar significativa en la guerra en más de un mes.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra con Irán y el conjunto de Oriente Medio:

Emiratos intercepta un dron iraní

Irán lanzó un dron contra los Emiratos Árabes Unidos el lunes, que, según el Ministerio de Defensa emiratí, fue interceptado sobre sus aguas territoriales.

Tras más de un mes sin combates significativos, Estados Unidos atacó el domingo lanzacohetes en una isla iraní, al afirmar que se estaban preparando para lanzar minas al estrecho de Ormuz. Irán respondió lanzando misiles contra emplazamientos estadounidenses en Jordania, todos los cuales fueron interceptados.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que su país no buscaba la guerra, pero “responderemos con decisión a los agresores”. Emiratos Árabes Unidos calificó el ataque como una “peligrosa escalada” por parte de Irán.

Durante la pausa en los combates, Estados Unidos ha ido aumentando la presión económica sobre Irán con la esperanza de forzar concesiones de Teherán, incluida la reapertura del vital estrecho de Ormuz para la navegación.

Ataque aéreo israelí mata a 5 palestinos en Gaza

Ataques aéreos israelíes mataron al menos a cinco palestinos en Ciudad de Gaza el lunes, informaron funcionarios hospitalarios.

Según el Hospital Shifa, que recibió a las víctimas, un ataque alcanzó la entrada de un edificio residencial cerca del parque municipal de la ciudad y mató a dos personas. El hospital indicó que otros dos palestinos resultaron heridos de gravedad.

Un segundo ataque alcanzó un vehículo en el barrio de Tal al-Hawa, en la ciudad, y mató a tres personas, señaló el hospital.

El ejército afirmó que atacó a presuntos milicianos en el vehículo, sin aportar pruebas. No comentó sobre el primer ataque.

Fueron las muertes de palestinos más recientes en Gaza desde que un acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre intentó detener una guerra de más de dos años entre Israel y Hamás.

Aunque desde entonces las muertes han disminuido, al menos 1.320 personas han muerto por fuego israelí en Gaza, según el Ministerio de Salud.

Líderes de China, Rusia e India se reúnen como contrapeso a la influencia de EEUU

Los líderes de China, Rusia e India se reunieron con otros jefes de Estado en Kirguistán el lunes para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, un grupo presentado como contrapeso a la influencia global de Estados Unidos.

La cumbre incluye al presidente chino Xi Jinping, al presidente ruso Vladímir Putin y al primer ministro indio Narendra Modi. Pezeshkian tenía previsto reunirse con Putin al margen el martes.

Mientras tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tenía previsto encabezar reuniones de los ministros de Finanzas del Grupo de los 20 en Carolina del Norte el lunes y el martes, mientras Washington presiona a otros países para que ayuden a aislar económicamente a Irán.

Israel firma con Grecia un acuerdo millonario de armas

Israel firmó con Grecia un acuerdo de armas de varios miles de millones de dólares el lunes, el mayor entre los dos países mediterráneos, en un momento en que las exportaciones de defensa israelíes se disparan.

El Ministerio de Defensa de Israel indicó que el acuerdo de exportación de defensa por 3.000 millones de euros (3.500 millones de dólares), denominado Escudo de Aquiles, es uno de los mayores del país e incluye un sistema de defensa aérea multicapa para Grecia que utiliza tecnología israelí.

El acuerdo llega cuando las exportaciones de armas israelíes han alcanzado máximos históricos, con más de 19.000 millones de dólares el año pasado, un aumento del 30% respecto de 2024, según datos oficiales. Eso ocurre pese a las críticas generalizadas a la conducta de Israel en sus guerras en Gaza, con el grupo miliciano Hezbollah y con Irán.

Un pacto de defensa de tres naciones

Los países pueden sumarse al pacto de defensa firmado por Turquía, Pakistán y Arabia Saudí, afirmó el lunes el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan.

Los tres países acordaron una alianza de defensa el 7 de agosto que trataría un ataque contra uno como un ataque contra todos. Fidan señaló que la Alianza de Defensa de La Meca estaría dispuesta a aceptar nuevos miembros tras la primera reunión entre altos funcionarios de los actuales Estados miembros.

Se ha mencionado a Egipto como posible integrante de la alianza de Estados de mayoría musulmana, y Fidan prometió una estrecha colaboración con “países amigos”.

En la reunión del lunes, Fidan estuvo acompañado por sus homólogos de Pakistán y Arabia Saudí, así como por el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de cada nación, en el comité estratégico, político y de defensa de la alianza.

Aunque la alianza pretende reforzar la defensa colectiva de un modo similar al Artículo 5 de la OTAN, los miembros han subrayado que no está dirigida contra ningún adversario en particular.

Líbano pide ayuda a Grecia para lograr la paz con Israel

El presidente libanés Joseph Aoun pidió ayuda a Grecia para implementar un acuerdo destinado a poner fin a la guerra con Israel.

Durante reuniones en Atenas el lunes, Aoun dijo al presidente griego Constantine Tassoulas y al primer ministro Kyriakos Mitsotakis que Líbano ha atravesado largas guerras y que “su pueblo está cansado”.

Sugirió que Grecia mantiene buenas relaciones tanto con Líbano como con Israel, y que podría ayudar a facilitar el fin de décadas de guerra.

En declaraciones difundidas por cadenas locales de televisión, Aoun se refirió al acuerdo marco, mediado por Estados Unidos, entre Líbano e Israel, firmado a finales de junio, y afirmó: “Pedimos a Grecia que haga todo lo que pueda para ayudar a Líbano a implementar el acuerdo”.

En una aparente referencia a los ataques aéreos y bombardeos israelíes diarios pese al alto el fuego entre Israel y Hezbollah del 20 de junio, Aoun sostuvo que “intentar resolver el problema mediante la fuerza militar no tendrá éxito”.

Afirmó que el acuerdo “no debe ser implementado por una sola parte, sino por ambas”.

Mitsotakis dijo a Aoun que “la seguridad de Líbano e Israel no son objetivos contrapuestos”.

El USS Lincoln se acerca a Tailandia para una escala

El portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln se acerca a Tailandia, donde se espera que realice una visita a puerto tras su prolongado despliegue en Oriente Medio.

El portaaviones, con alrededor de 5.000 marineros y su grupo de combate de escolta, navegaba el lunes hacia el golfo de Tailandia, donde se esperaba que hiciera escala cerca de la ciudad de Pattaya.

El Lincoln, uno de los mayores buques de guerra de la Marina de Estados Unidos, respaldaba los esfuerzos estadounidenses en la guerra con Irán. Su despliegue incluyó un tiempo récord ininterrumpido en el mar de más de 250 días.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.