Europa evalúa opciones ante amenazas de Trump sobre Groenlandia

Las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia han desatado indignación y una oleada de actividad diplomática en toda Europa, mientras los líderes consideran posibles contramedidas, incluyendo aranceles de represalia y el uso por primera vez del instrumento anti-coerción de la Unión Europea.

Trump declaró el sábado que impondría un impuesto de importación del 10% a partir de febrero sobre bienes de ocho naciones europeas debido a su oposición al control estadounidense de Groenlandia.

Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Holanda y Finlandia enfrentarían el arancel, dijo Trump en una publicación en redes sociales mientras estaba en su club de golf en West Palm Beach, Florida. La tasa aumentará al 25% el 1 de junio si no se llega a un acuerdo para "la compra Completa y Total de Groenlandia" por parte de Estados Unidos, escribió en redes sociales.

Líderes europeos desde Dublín hasta Helsinki condenaron rápidamente el anuncio como coerción económica y enviaron representantes a Bruselas el domingo para una reunión de emergencia.

Si la diplomacia falla, han señalado una nueva disposición para ejercer el poder económico de la Unión Europea de 27 naciones.

“Nuestra prioridad es el diálogo, no escalar. A veces, la forma más responsable de liderazgo es la moderación”, indicó el lunes el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill. “La UE tiene herramientas a su disposición y está preparada para responder si se imponen los aranceles amenazados”.

El valor del comercio de bienes y servicios entre la UE y Estados Unidos ascendió a 1,7 billones de euros (2 billones de dólares) en 2024, o un promedio de 4.600 millones de euros al día, según la agencia de estadísticas de la UE, Eurostat.

¿Qué sigue para la UE?

Trump, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, y otros líderes mundiales están viajando ahora a Davos para el Foro Económico Mundial anual. Aún no hay reuniones programadas entre los líderes europeos y Trump.

Después de Davos, los 27 líderes de la UE se reunirán en Bruselas el jueves por la noche para una reunión de emergencia sobre las relaciones transatlánticas.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, señaló que los líderes de la UE coinciden en que “los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y son incompatibles con el acuerdo comercial UE-Estados Unidos”.

Los líderes expresaron su “disposición a defendernos contra cualquier forma de coerción”.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, hablando el lunes con periodistas en Davos, Suiza, sugirió que los funcionarios de la UE habían estado contactando a la administración tras la amenaza de Trump, diciendo que “evidentemente hay muchas entradas”.

Preguntado sobre la posibilidad de medidas de represalia por parte del bloque europeo, Bessent respondió: “Creo que sería muy imprudente”.

¿Qué opciones están sobre la mesa?

Europa tiene muchas herramientas a su disposición, pero un camino complicado por delante, explicó Penny Naas, vicepresidenta senior del German Marshall Fund, un grupo de expertos con sede en Washington.

“Es difícil para los europeos encontrar ese espacio donde puedan demostrar fuerza sin incurrir en represalias significativas. Y mientras no estén dispuestos a aceptar represalias, tendrán problemas para proyectar fuerza”, dijo.

La UE tiene tres herramientas económicas principales que podría usar para presionar a Washington: nuevos aranceles, suspensión del acuerdo comercial con Estados Unidos y la llamada “bazuca”, el término no oficial para el Instrumento Anti-Coerción del bloque que podría sancionar a individuos o instituciones que estén ejerciendo presión indebida sobre la UE.

La UE y Estados Unidos acordaron en junio un marco para un acuerdo comercial. Iba a ser ratificado por el Parlamento Europeo esta semana, pero el sábado, el líder del grupo más grande en el Parlamento, el legislador alemán de centro-derecha Manfred Weber, sostuvo que la aprobación “no es posible en estos momentos”.

La UE también podría imponer aranceles sobre bienes estadounidenses por valor de 93.000 millones de euros (108.000 millones de dólares) que suspendió después del acuerdo de julio. Sin embargo, el portavoz de la comisión, Gill, sostuvo que a menos que esa suspensión se extienda, esos aranceles entrarían en vigor el 7 de febrero si Estados Unidos sigue adelante con su amenaza de aranceles.

El ministro de Finanzas de Irlanda, Simon Harris, advirtió contra la escalada de tensiones que podría arruinar ese acuerdo tan difícil de alcanzar.

“Este es un momento para mantener la calma”, apuntó antes de una reunión de los ministros de finanzas de la UE en Bruselas.

“Hemos trabajado muy duro a nivel de la UE para tener un acuerdo comercial en vigor con Estados Unidos, un acuerdo comercial que garantizará que la actividad económica pueda seguir fluyendo a través del Atlántico, un acuerdo comercial que es bueno para Estados Unidos, bueno para Europa, bueno para Irlanda. Cualquier cosa que ahora se aleje de eso, o se desvíe de eso, podría tener consecuencias potencialmente muy, muy significativas”.

Las mayores exportaciones de Europa a Estados Unidos son productos farmacéuticos, automóviles, aviones, productos químicos, instrumentos médicos y vinos y licores.

En 2021, la Comisión Europea estableció el Instrumento Anti-Coerción después de que Beijing restringiera el comercio con Lituania, que ha establecido lazos con Taiwán, reclamado por China como su territorio.

“El objetivo principal del Instrumento Anti-Coerción es la disuasión. Por lo tanto, el instrumento tendrá más éxito si no hay necesidad de usarlo”, según un comunicado de la comisión.

Hay una negativa generalizada a usar el instrumento en las capitales europeas por temor a que escale las cosas, pero Francia y Alemania, los dos gigantes económicos del bloque, han señalado su apoyo.

“Las amenazas de aranceles son inaceptables y no tienen lugar en este contexto”, aseguró el presidente francés Emmanuel Macron en una publicación en redes sociales. “Los europeos responderán de manera unida y coordinada si se confirman. Nos aseguraremos de que se mantenga la soberanía europea”.

Indirectamente, la UE ha buscado mudar sus economías de Estados Unidos a otras partes del mundo.

Bruselas firmó un gran acuerdo comercial la semana pasada con las cinco naciones del Mercosur, así como acuerdos separados con Indonesia y Japón. Los funcionarios de la UE están trabajando en acuerdos de libre comercio similares con los Emiratos Árabes Unidos e India, donde von der Leyen estará a finales de enero para finalizar las negociaciones.

Gill, el portavoz de la comisión, aseveró que el acuerdo con India cubriría a casi 2.000 millones de personas, y junto con el acuerdo del Mercosur, proporciona una clara victoria para la UE tras el caos económico global desatado por la segunda administración de Trump.

“Podemos ver muy claramente que el liderazgo responsable y maduro en el escenario global está dando sus frutos en términos de la agenda comercial de la UE, en términos de nuestros esfuerzos por diversificar nuestros socios comerciales y darnos el máximo potencial económico de nuestras asociaciones en todo el mundo”, manifestó.

El corresponsal Jamey Katen en Davos, Suiza, contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.