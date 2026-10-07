Una estatua dorada que representa a Donald Trump completamente desnudo y encaramado sobre los hombros de un hombre mucho más pequeño fue instalada en el edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La obra, de unos 2,4 metros de altura y titulada La plaga naranja, fue creada por el escultor danés Jens Galschiøt y está recubierta por completo con pan de oro de 23 quilates.

open image in gallery La estatua dorada de Donald Trump, titulada ‘La plaga naranja’, se exhibe en el Parlamento Europeo en Estrasburgo ( Getty )

La escultura muestra a Trump con un palo de golf y una pelota con forma de globo terráqueo en una mano, mientras sostiene una balanza en la otra. En la base aparece una promesa satírica atribuida al “Rey de la Injusticia”: “Estoy sentado sobre la espalda de un hombre. Se hunde bajo mi peso. Haré cualquier cosa para ayudarlo. Excepto bajarme de su espalda”.

Galschiøt, conocido por sus esculturas de fuerte contenido político, presentó la instalación como una “protesta satírica” contra los constantes cambios en las políticas exterior y climática de Estados Unidos.

“Trump representa una de las mayores amenazas para el orden mundial basado en normas, los valores democráticos y nuestro esfuerzo común por resolver la crisis climática”, afirmó el artista en un comunicado.

open image in gallery Donald Trump aparece desnudo y cubierto de oro en una escultura instalada en el Parlamento Europeo ( Getty )

“Debemos afrontar este problema y mantenernos unidos frente a esta influencia destructiva”.

La escultura reinterpreta una obra anterior del artista, Survival of the Fattest, que muestra a un niño famélico cargando sobre sus hombros a una mujer con sobrepeso como metáfora visual de la desigualdad global.

El eurodiputado danés Per Clausen celebró la presentación de la nueva estatua y afirmó: “Si alguien es tan susceptible que no puede tolerar que esta escultura se exhiba en el Parlamento Europeo, entonces no tiene cabida en el escenario mundial”.

open image in gallery Una estatua de Donald Trump desnudo en Las Vegas, antes de las elecciones presidenciales de 2016 ( Getty )

Sin embargo, esta no es la primera representación de Trump desnudo.

Antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, una escultura de 13 metros de altura del líder republicano recorrió varios estados clave, entre ellos Nevada, Arizona, Wisconsin y Michigan. De manera similar, en vísperas de las elecciones de 2016, se instalaron en distintas ciudades del país cinco esculturas de Trump a tamaño real, acompañadas de placas con la frase: “El emperador no tiene huevos”.

open image in gallery Una placa a los pies de una escultura de Donald Trump desnudo, el 18 de agosto de 2016 en Los Ángeles, California ( AFP/Getty )

La nueva representación del presidente estadounidense permanecerá en Estrasburgo hasta el jueves. Está previsto que vuelva a exhibirse en noviembre durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP31 en Turquía, donde Galschiøt distribuirá entre los delegados réplicas en miniatura impresas en 3D.

Traducción de Leticia Zampedri