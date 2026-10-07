Una operación de Interpol contra delitos ambientales deja 233 detenidos en Latinoamérica y el Caribe

Una ofensiva internacional contra los delitos ambientales en América Latina y el Caribe llevó a 233 detenciones y dejó al descubierto vínculos entre la deforestación a gran escala en la Amazonía y empresas de varios continentes, informó el miércoles la organización policial internacional Interpol.

La operación, de dos meses, se centró en la tala ilegal, la minería de oro y el tráfico de especies silvestres en nueve países, e identificó unas 60.000 hectáreas (148.000 acres) de bosque talado ilegalmente, un área 10 veces mayor que la isla de Manhattan.

Pero los investigadores dirigieron cada vez más su atención más allá de las personas que talan árboles, extraen oro o trafican animales, hacia las empresas, redes financieras y compradores internacionales sospechosos de lucrarse con la destrucción ambiental.

En una investigación iniciada en Colombia, las autoridades habían identificado a 11 empresas extranjeras sospechosas de participar en la tala de más de 52.000 hectáreas (128.500 acres) de bosque amazónico protegido. Interpol indicó que la información de inteligencia recopilada durante la operación más reciente reveló vínculos con otras 161 empresas y 65 personas en varios continentes.

Los investigadores hallaron presunto fraude de permisos y el supuesto uso de empresas fantasma y mecanismos de inversión extranjera, señaló Interpol. Las autoridades colombianas detuvieron a 16 personas e incautaron evidencia digital, mientras que Interpol emitió notificaciones internacionales para solicitar información o acciones relacionadas con sospechosos vinculados a la red.

“Seguir el rastro del dinero, ya sea desde una mina de oro ilegal en Panamá hasta un comprador en Norteamérica, Europa o Asia, ayuda a que un caso vaya más allá de los individuos que físicamente extraen la madera, manipulan al animal o sacan el oro”, afirmó en un comunicado Krandall Gullock, jefe de la Oficina Regional de Interpol para Centroamérica.

La minería ilegal de oro alimenta la deforestación y la contaminación

El delito ambiental se ha entrelazado cada vez más con el crimen organizado en América Latina, particularmente en regiones forestales remotas donde la minería ilegal, la tala y el tráfico de especies silvestres pueden aprovechar las mismas rutas y redes financieras utilizadas para otras mercancías ilícitas. El oro resulta especialmente atractivo para los grupos criminales por su alto valor, su facilidad de transporte y la facilidad para venderlo. La minería ilegal se ha expandido en partes de la Amazonía a medida que han subido los precios del oro, impulsando la deforestación y contaminando ríos con mercurio y otras sustancias tóxicas.

En agosto, The Associated Press acompañó a fuerzas de seguridad peruanas durante redadas en minas de oro ilegales que avanzaban hacia la Reserva Nacional Tambopata, en la Amazonía. Las autoridades allí intentan cada vez más apuntar no sólo al equipo minero, sino a las redes financieras detrás de las operaciones, ya que los mineros con frecuencia regresan después de las redadas.

A principios de este año, casi 200 personas fueron detenidas en la primera operación coordinada transfronteriza contra la minería ilegal de oro, en la que participaron Brasil, Guayana Francesa, Guyana y Surinam. Las autoridades incautaron oro, dinero en efectivo, mercurio, armas de fuego y equipo minero.

La operación más reciente de Interpol subrayó la magnitud de los productos químicos que alimentan el comercio. En Costa Rica, las autoridades incautaron unas 4,6 toneladas de cianuro y 11 contenedores de mercurio, ambos utilizados en la extracción de oro. El mercurio es altamente tóxico y puede contaminar ríos, fauna silvestre y personas, mientras que el cianuro también puede causar graves daños ambientales si se manipula de forma inadecuada o se derrama.

El tráfico de vida silvestre, otro foco de la ofensiva

La ofensiva, conocida como Operación Madre Tierra VIII, se llevó a cabo del 1 de junio al 31 de julio e involucró a Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Se reportaron más de 330 casos, y se identificó a 312 personas como sospechosas de participar en delitos ambientales.

La operación sigue a otra similar de Interpol el año pasado que resultó en 225 detenciones y dejó al descubierto más de 400 delitos ambientales, incluidos tala ilegal, tráfico de especies silvestres, minería y contaminación.

El tráfico de especies silvestres fue otro de los principales focos este año. Las autoridades recuperaron más de 1.000 animales vivos, incluidos tigres de Bengala en peligro de extinción, leones, jaguares, ocelotes, loros y guacamayas. Algunos fueron hallados en rutas que también usan redes criminales para mover drogas y otros bienes ilícitos, indicó Interpol.

Las autoridades también incautaron 165 kilogramos (364 libras) de aletas de tiburón secas, valoradas en un estimado de 280.000 dólares.

“Estos casos demuestran la naturaleza transnacional del delito ambiental, con países ricos en biodiversidad cada vez más señalados como fuentes de mercancías de alto valor destinadas a mercados ilícitos en todo el mundo”, señaló Thomas Ungerbuehler, subdirector de Interpol para seguridad ambiental.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.