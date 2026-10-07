Estudiante de 19 años hiere a ocho personas en ataque a escuela en Polonia

Un estudiante de 19 años en una escuela de formación profesional en el norte de Polonia atacó el miércoles a compañeros estudiantes, profesores y transeúntes con un “objeto punzante”, hiriendo a ocho personas antes de huir y ser arrestado cerca, informaron las autoridades.

El ataque tuvo lugar alrededor de las 11 de la mañana en el Complejo de Escuelas de Formación Profesional N.º 4 en Ostrołęka, a unos 120 kilómetros (75 millas) al noreste de Varsovia, informó la policía. Las autoridades no proporcionaron información sobre el presunto motivo, ni detalles sobre el arma.

Cuatro estudiantes, dos profesores y dos transeúntes resultaron heridos, indicó Elżbieta Edyta Łukasiewicz, portavoz de la fiscalía, a la agencia de noticias polaca PAP. Ninguna de las lesiones ponía en peligro la vida, pero una persona resultó gravemente herida y algunas víctimas fueron evacuadas en helicóptero a un hospital, dijo.

Las autoridades identificaron al sospechoso solo como Jakub Z., de acuerdo con las leyes de privacidad polacas.

El hombre fue arrestado en la orilla de un río a menos de 1 kilómetro (media milla) de la escuela después de huir del lugar, según la policía. Estaba herido en el momento de su arresto, según fiscales por “automutilación”. Fue trasladado a un hospital.

La policía en la provincia de Mazovia, que incluye tanto Ostrołęka como Varsovia, publicó una foto en X que mostraba a un policía, con la mano colocada en la espalda de una persona en el suelo con las manos atadas a la espalda. En la imagen, el rostro y las manos de la persona estaban pixelados.

Los medios polacos publicaron fotos borrosas, supuestamente tomadas por estudiantes, que mostraban pisos manchados de sangre dentro de la escuela.

Dos horas después del ataque, el alcalde de Ostrołęka, Paweł Niewiadomski, escribió en redes sociales que la “situación ha quedado bajo control”, pero que la escuela permanecería cerrada mientras las autoridades investigan el suceso.

Declaró que los niños y otras personas afectadas recibirán apoyo psicológico y que había pedido a todas las escuelas de la región prohibir la entrada a cualquier persona desconocida.

Un portavoz de los bomberos locales dijo a la televisión Polsat que se encontró una mochila sospechosa en la escuela y que las autoridades estaban investigando su contenido.

Los ataques en escuelas no son comunes en Polonia. Sin embargo, un apuñalamiento en un convento católico en el sureste de Polonia el mes pasado dejó un muerto y otros cuatro heridos. La policía detuvo a un sospechoso.

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Ciobanu reportó desde Varsovia

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.