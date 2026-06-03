Alemania incauta toneladas de cocaína mientras España detiene a sospechosos

Las autoridades alemanas incautaron más de 8 toneladas métricas de cocaína de un contenedor de granos de cacao y dos sospechosos fueron posteriormente detenidos en España.

Los investigadores de aduanas alemanes situaron el valor de la droga, incautada en el puerto del mar del Norte de Wilhelmshaven, en unos 500 millones de euros (582 millones de dólares).

Las drogas fueron incautadas el 9 de febrero. Los arrestos se realizaron en El Ejido, en la provincia española de Almería, el 14 de mayo.

El contenedor había llegado desde África occidental y tenía como destino España, señalaron los investigadores en un comunicado. En lugar de granos de cacao, los funcionarios encontraron más de 400 paquetes envueltos en papel de aluminio negro, cada uno con unos 20 bloques de cocaína comprimida.

El cargamento fue destruido en Alemania antes de que el contenedor continuara su ruta hacia Barcelona. Los investigadores identificaron a dos presuntos organizadores del envío y los detuvieron durante una entrega del contenedor.

Uno de ellos, el gerente de una empresa importadora, ha sido vinculado por las aduanas españolas a un envío anterior de cocaína, indicó el comunicado. La pareja podría enfrentar penas de prisión en España si es juzgada y condenada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.