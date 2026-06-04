Policía holandesa detiene a 4 sospechosos por drogar y abusar de mujeres que conocían

La policía neerlandesa ha detenido a cuatro hombres en una importante investigación sobre denuncias de que drogaron y abusaron sexualmente de mujeres que conocían y luego compartieron videos de los abusos, en un caso que recuerda el calvario de la francesa Gisèle Pelicot.

Los sospechosos, cuyas identidades no se dieron a conocer de acuerdo con las normas neerlandesas de privacidad, fueron detenidos después de que la policía, a partir de información compartida por autoridades alemanas y británicas, registrara varias viviendas en distintos puntos de los Países Bajos durante dos días la semana pasada, informó la policía en un comunicado el jueves.

“La información señala que posiblemente varias mujeres en los Países Bajos fueron drogadas por alguien de su círculo más cercano. Posteriormente, se realizaron actos sexuales a las víctimas mientras eran grabadas”, indicó la policía. Añadió que se sospecha que los hombres utilizaron grupos de chat en redes sociales para compartir imágenes de abusos sexuales e información sobre la mejor manera de drogar a personas.

Aún no está claro cuántas personas fueron abusadas. La policía intenta identificar a las víctimas a partir de imágenes halladas en celulares y computadoras incautados en una serie de redadas la semana pasada.

“Pero lo que sí está claro es que este es un caso con un impacto enorme”, señaló Milou van der Kolk, del Equipo de Delitos Sexuales de Rotterdam, en el comunicado policial. “Como víctima, es posible que no sepas qué te ocurrió, porque quizá te drogaron y estabas inconsciente. La noticia de que tu pareja o un conocido pudo haberte drogado y quizá incluso violado o intentado hacerlo puede poner tu vida completamente patas arriba”.

La policía no descartó realizar más detenciones en el marco de la investigación.

En diciembre de 2024, el exesposo de Pelicot, Dominique Pelicot, y otros 50 hombres fueron declarados culpables de agredirla sexualmente entre 2011 y 2020, mientras ella estaba drogada hasta quedar sometida. Él fue condenado a 20 años de prisión, mientras que los otros acusados recibieron penas de entre tres y 15 años.

Dominique Pelicot, con quien Gisèle Pelicot estuvo casada durante casi 50 años, reconoció que durante años mezcló sedantes en su comida y bebida para poder violarla e invitar a otros hombres a hacer lo mismo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.