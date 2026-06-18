Esfuerzos diplomáticos de Macron acercan a Trump a posturas europeas

Puede que sea uno de los últimos grandes triunfos de política exterior de Emmanuel Macron como presidente de Francia: atraer a su homólogo estadounidense Donald Trump a una noche histórica en Versalles, donde firmó un acuerdo inicial para poner fin a la guerra con Irán.

Pero ese no fue el único momento memorable que tuvo Macron esta semana en una cumbre del G7, donde la experiencia y las redes que ha construido a lo largo de casi 10 años como presidente rindieron frutos.

Quizá la hazaña más notable fue lograr que Trump respaldara con más firmeza a Ucrania en su guerra con Rusia —una victoria para los mandatarios europeos y para el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy tras su desastre diplomático en la Casa Blanca en marzo de 2025.

Macron dijo “Bravo” después que Trump firmara el acuerdo sobre la guerra con Irán. La firma tomó por sorpresa a la mayoría de los funcionarios y otros invitados en la cena del Palacio de Versalles, y respondieron con una ronda de aplausos.

Macron había dicho que la cena pretendía ser una celebración de la amistad franco-estadounidense. La ceremonia de firma, no anunciada, la transformó en un final simbólico del esfuerzo de una semana de Macron por lograr que Trump se alineara más con Europa —quizá sus últimos grandes logros antes del fin de su mandato la próxima primavera.

Macron usó Versalles como un "instrumento de influencia"

Macron había presentado Versalles como un “instrumento de influencia” y sugirió que la invitación podría ayudar a mantener a Trump comprometido hasta el final de la cumbre del G7 celebrada en Evian. Trump abandonó el encuentro del año pasado en Canadá antes que concluyera.

El Palacio de Versalles, que Trump elogió como “no pan de oro”, ha sido un lugar donde los líderes franceses honran a invitados visitantes desde hace más de tres siglos.

Tras la firma, Macron destacó el acuerdo con Irán como uno que “permite poner fin al conflicto, que permite la paz, que permite la reapertura del estrecho de Ormuz” y que probablemente se traducirá en precios del petróleo más bajos.

Macron, que no participó en las negociaciones de la guerra con Irán, no puede atribuirse el mérito de que Trump decidiera firmar el acuerdo. Pero aseguró el lugar histórico, lo que ayudó a volver a situar a Europa en el marco de una guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron conjuntamente sin consultar a sus aliados occidentales.

El ministro francés de Economía, Roland Lescure, que asistió a la cena, describió la firma como en gran medida improvisada.

Lescure contó que Trump dijo en sus declaraciones que iba a firmar el acuerdo. Cuando se le pregunto si Macron lo sabía de antemano, Lescure señaló que creía que Trump había informado al presidente francés poco antes.

“Pero para nosotros, los ministros del gobierno francés, fue una sorpresa”, dijo a la radio francesa RTL.

Trump recibe respaldo de líderes europeos

El presidente estadounidense llegó a Francia enfrentando presión en su país por Irán, incluyendo críticas de algunos aliados sobre su manejo del conflicto y el acuerdo emergente. El senador Lindsey Graham, uno de los aliados más cercanos de Trump y un crítico de Irán desde hace tiempo, había expresado escepticismo.

A medida que avanzaban las negociaciones con Irán, Trump buscó el respaldo de los mandatarios en la reunión del G7, según un diplomático europeo informado sobre las conversaciones que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a tratar el asunto públicamente. El G7 incluye a Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia, Alemania, Canadá y Japón.

“Sin duda le dimos cierta tranquilidad sobre Oriente Medio”, afirmó el diplomático europeo. “Y el presidente Trump, por su parte, cumplió para nosotros en Ucrania”.

El comunicado del G7 sobre asuntos geopolíticos se refirió a un “avance decisivo” en Oriente Medio y mencionó a Trump por su nombre tres veces, elogiando lo que calificó como su “fuerte liderazgo”.

Trump ha tenido roces con Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni por no consultarlos antes de la decisión de ir a la guerra. Ha replicado a los cuatro miembros de la OTAN por su falta de apoyo a Estados Unidos en el conflicto.

Macron, cuyas relaciones accidentadas con Trump comenzaron con un apretón de manos incómodamente largo hace casi una década, se preparó durante meses para la cumbre del G7 mediante llamadas telefónicas frecuentes centradas tanto en Irán como en Ucrania.

Trump se reunió al margen de la cumbre con Zelenskyy, quien mostró a Trump fotos de los daños causados por el bombardeo ruso de la Catedral de la Dormición en Kiev.

EEUU y Europa alinean posturas para apoyar a Ucrania

Macron ha expresado en ocasiones cautela ante las posiciones cambiantes de Trump, en particular respecto a Rusia y el presidente Vladímir Putin. Pero funcionarios europeos sostuvieron que los compromisos escritos de esta semana representaban una postura más duradera porque el lenguaje había sido aprobado por el propio Trump.

“Estados Unidos está con nosotros en Ucrania. Eso es muy importante”, dijo Macron después de que Trump se sumara desde Versalles a una llamada telefónica a tres bandas con Zelenskyy.

Los líderes del G7 acordaron en una declaración conjunta aumentar los envíos de sistemas de defensa aérea y armas de largo alcance para Ucrania. También se comprometieron a incrementar la presión sobre Rusia mediante sanciones más duras, incluidas medidas dirigidas a los sectores de petróleo y gas del país.

Macron también aprovechó la cumbre para plantear con Trump el futuro de Líbano. Francia mantiene vínculos históricos de larga data con Líbano y ha buscado mantener el apoyo a la soberanía libanesa en un lugar destacado de la agenda internacional. Durante las conversaciones en Evian, Trump expresó repetidamente simpatía por Líbano cuando criticaba a Israel y describía tensiones con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

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Los periodistas de The Associated Press Angela Charlton y Thomas Adamson contribuyeron a este despacho desde París.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.