Baja tasa hipotecaria promedio de EEUU tras disminución de rendimientos de bonos

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos bajó esta semana, en línea con los rendimientos de los bonos del Tesoro, que han retrocedido desde que se anunció un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.

La tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años descendió a 6,47% desde 6,52% la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promedio era de 6,81%.

Los costos de endeudamiento de las hipotecas a tasa fija a 15 años, que a menudo buscan los prestatarios que refinancian un préstamo hipotecario, también bajaron esta semana. Esa tasa promedio cayó a 5,81% desde 5,84% la semana pasada. Hace un año, se ubicaba en 5,96%, indicó Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de la Reserva Federal sobre tasas de interés hasta las expectativas del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Por lo general siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos para vivienda.

Con la inflación aún muy por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal, el banco central estadounidense mantuvo sin cambios el miércoles la tasa de interés de referencia. Fue la primera reunión con el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, quien reemplazó a Jerome Powell tras sus ocho años al frente del banco.

Varios responsables de política monetaria de la Fed señalaron que están dispuestos a considerar al menos un aumento de tasas este año.

Las tasas han tendido mayormente al alza desde que el conflicto entre Estados Unidos e Irán comenzó a finales de febrero, lo que interrumpió el flujo de crudo desde el Golfo Pérsico hacia clientes de todo el mundo. Eso impulsó con fuerza los precios del petróleo, lo que ayudó a elevar la inflación, los rendimientos de los bonos y las tasas hipotecarias.

Sin embargo, a principios de esta semana, Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo provisional para poner fin a la guerra y permitir que Irán abra el estrecho de Ormuz y venda su petróleo libremente.

Eso hizo que el rendimiento de la nota del Tesoro de Estados Unidos a 10 años bajara de 4,53% la semana pasada a 4,44% el jueves. A finales de febrero era de apenas 3,97%, antes de que estallara la guerra.

Tan recientemente como a finales de febrero, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años había bajado a apenas por debajo de 6% por primera vez desde finales de 2022. Desde entonces no ha caído por debajo de ese umbral. Hace dos semanas, subió a 6,53%, su nivel más alto desde el 28 de agosto.

Aunque las tasas promedio de las hipotecas a largo plazo siguen siendo más bajas que a estas alturas del año pasado, su trayectoria mayormente ascendente y la incertidumbre sobre cuánto más podrían subir han mantenido al margen a muchos posibles compradores de vivienda.

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos disminuyeron en los primeros tres meses del año en comparación con un año antes, lo que prolongó una desaceleración inmobiliaria a nivel nacional que se remonta a 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. Las ventas se mantuvieron prácticamente estables en abril, pero se aceleraron en mayo hasta su ritmo más rápido desde diciembre.

Aun así, las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos continúan rondando un ritmo anual cercano a 4 millones, muy por debajo de la norma histórica, que está más cerca de 5,2 millones.

Aunque las solicitudes de hipotecas bajaron, según la encuesta más reciente de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, habían saltado 10,8% la semana anterior.

Las ventas pendientes de viviendas también aumentaron el mes pasado, una señal alentadora para el mercado inmobiliario de cara a la segunda mitad del año, tras una tibia temporada de compras de primavera.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.