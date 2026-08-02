En Ceuta, algunos migrantes se aferran a la esperanza de quedarse en España

Dikra, una migrante marroquí de 20 años, había pasado cinco días en Ceuta para el domingo, después de nadar hasta el territorio español junto con su hermana menor y su primo.

Desde entonces, todas sus comidas han provenido de residentes, y no está segura de cuándo llegará la próxima. Aun así, Dikra tiene claro que no quiere regresar.

“Quiero quedarme. Quiero ir a España”, señala Dikra, quien pidió que no se publicara su apellido por motivos de seguridad.

Para la tarde del domingo, Dikra estaba entre los últimos migrantes que quedaban en la ciudad, después de que miles de los 60.000 migrantes que cruzaron la frontera con Marruecos el jueves y el viernes regresaran a pie a ese país. Al menos 72 personas murieron en el cruce, y la crisis humanitaria que provocó la repentina llegada de gente reavivó el debate sobre la inmigración en Europa y más allá.

En Tánger, Dikra contó que trabajaba como limpiadora, pero decidió irse junto con su hermana y su primo, en parte para escapar de su padre alcohólico. Espera poder aprovechar un diploma de peluquería en la España peninsular, de la que sigue separada por el Estrecho de Gibraltar y el complejo sistema de asilo de la Unión Europea.

Los migrantes se preguntan qué pasará con quienes se resisten a irse

Abdel Karim, de 35 años, también de Marruecos, esperaba el domingo afuera del centro oficial de recepción de migrantes de Ceuta, pidiendo novedades sobre lo que, según decían las autoridades, harían con quienes aún permanecían en la ciudad.

Karim estaba desempleado en Marruecos y hace años vivió en la España peninsular, antes de que lo expulsaran de Francia, donde vivía en la calle.

“En Marruecos me ven como un deportado”, comenta Karim. “Quienes son deportados saben lo que significa: estrés, depresión, angustia”.

Karim relató que vio publicaciones en redes sociales sobre quienes estaban haciendo el cruce y aprovechó el caos. Dijo que cruzó con 10 euros en el bolsillo y señaló sus pies llenos de ampollas. En España, Karim quiere trabajar de lo que sea y no se mostraba preocupado por cómo llegar allí.

Ceuta y su ciudad hermana, Melilla, no forman parte del espacio Schengen de la Unión Europea, y quienes viajan a la Europa continental deben pasar controles fronterizos.

En una playa de Ceuta, cientos de migrantes que llegaron días antes se reunieron la noche del domingo. Algunos se agolparon alrededor de un camión del ejército donde soldados españoles distribuían agua.

El senegalés Cesse Aliou, de 25 años, descansaba con un grupo de hombres y mujeres subsaharianos afuera de un refugio cercano. En Marruecos, Aliou ganaba 279 euros (322 dólares) al mes en un centro de llamadas, pero el trabajo no era estable.

Por eso, tomó un tren en Casablanca hacia Tánger y luego a Fnideq, desde donde, según contó, nadó hasta Ceuta.

Al otro lado de la calle, en otra zona arbolada cerca del refugio, un grupo de migrantes empezó a pelearse por el agua que residentes habían llevado al lugar.

“Estamos muy cansados. Para comer, para dormir, es muy difícil aquí”, comentó Aliou señalando el altercado. “Mire cómo está la situación”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.