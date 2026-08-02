Ceuta lidia con las secuelas de la irrupción de miles de inmigrantes; la mayoría ya se fue

Ceuta ya no parecía una ciudad al límite el fin de semana, pero los acontecimientos de los últimos días siguen presentes en la mente de todos.

La mayoría de los 60.000 inmigrantes que nadaron, treparon y luego irrumpieron en el diminuto enclave español en el norte de África esta semana habían regresado a pie a Marruecos para el domingo, mientras otros intentaban mezclarse y quedarse. Los barcos de la Guardia Civil española siguen buscando cuerpos de migrantes en las aguas cercanas al tramo de playa urbana que miles de personas franquearon hace días.

Las tiendas de Ceuta reabrieron, y la habitual mezcla de residentes y turistas en la ciudad de 84.000 habitantes llenaba las terrazas al aire libre, los restaurantes y los cafés.

Pero la ciudad, que se enorgullece de ser hogar de cuatro culturas, seguía lidiando con las consecuencias del aumento repentino en la frontera, con los vecinos en desacuerdo sobre qué lo provocó y quién exactamente tiene la culpa.

El arribo masivo a la frontera renueva el debate migratorio en Europa

Al menos 72 migrantes murieron, incluidos algunos que se ahogaron y otros que fallecieron en una estampida al intentar cruzar una barrera de escollera, informaron las autoridades españolas el domingo. La crisis humanitaria causada por la repentina llegada masiva de personas ha reavivado un debate sobre la inmigración en Europa y más allá.

“Los jóvenes no tienen la culpa”, opina Mohamad Abdelkader Driss, de 44 años, un camarero en un restaurante de pescado frito del centro. “Si tu abres la frontera, claro que todo mundo entra, pero los chavales no tienen la culpa, la culpa la tienen los grandes y aparte los que mandan”.

Algunos migrantes que regresaron a Marruecos describieron una frontera que, en la práctica, estaba abierta y señalaron que las autoridades hicieron poco mientras veían a miles de personas cruzar.

Las llegadas no autorizadas del jueves y el viernes, de entre 50.000 y 60.000 personas —en su mayoría hombres jóvenes—, incrementaron la población de Ceuta en más de la mitad. Abdelkader lamentó lo ocurrido, pero sostuvo que quienes cruzaron la frontera se comportaron relativamente bien.

“Podría haber pasado mucho más”, expresó.

Políticos de extrema derecha piden expulsar a los migrantes que quedan

Políticos españoles de extrema derecha y antiinmigración, junto con conocidos influenciadores de derecha, llegaron a la ciudad el fin de semana, lo que provocó contraprotestas en las que participaron miembros de la numerosa población musulmana de la ciudad española, muchos de ellos de ascendencia marroquí.

Alvise Pérez, político español de extrema derecha y eurodiputado, pidió el sábado por la noche que se expulsara a los migrantes mientras se enfrentaba a una multitud enfurecida de manifestantes rivales. Pérez tuvo que refugiarse en un bar mientras los residentes golpeaban las ventanas, hasta que la policía lo escoltó para que pudiera salir.

Entre los contramanifestantes del sábado estaba Noor Ahmed, una residente de Ceuta y estudiante de 20 años. Denunció la protesta y la presencia de figuras como Pérez en su ciudad por considerarlas oportunistas.

Ella opina que “solamente quieren aprovechar la crisis humanitaria que está viviendo Ceuta actualmente para crear trifulca entre los ciudadanos".

Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, visitó Ceuta el domingo y arremetió contra el gobierno español por el aumento de llegadas de migrantes, al que calificó de “invasión”.

La tradición de tolerancia de Ceuta está bajo presión

Algunos vecinos, incluso reconociendo que la población de Ceuta —cristianos, musulmanes, judíos e hindúes— normalmente vive en relativa armonía, se mostraron preocupados por lo que la semana reveló sobre la ciudad.

Eva Barrientos, residente de Ceuta que trabaja en una empresa de logística, acudió a la protesta del sábado por la noche para escuchar lo que Pérez y otras figuras de derecha tenían que decir. Está convencida de que algo similar podría a volver a ocurrir y cuestionó la lealtad hacia España de algunos residentes de Ceuta nacidos en el extranjero.

“Nosotros siempre hemos vivido, somos cuatro culturas, hemos vivido sin problema alguno”, señaló Barrientos. “Lo único que nos estamos dando cuenta es que tenemos al enemigo adentro”.

Y acusó a algunos residentes nacidos en el extranjero de tener más lealtad a Marruecos que al país en el que vivían.

El papa León XIV dijo el domingo que estaba “siguiendo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios… que se encuentren soluciones de paz, estabilidad y justicia”.

La migración ha sido una de las prioridades del papa León, algo que subrayó durante una visita reciente a las Islas Canarias, uno de los principales puertos de entrada de migrantes a Europa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.