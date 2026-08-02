Investigadores recaban indicios de siniestro aéreo en Perú; piloto habría reportado falla mecánica

El piloto de la aeronave accidentada en el sur de Perú que dejó 13 personas fallecidas, entre ellas 11 turistas extranjeros, habría reportado una falla mecánica durante el vuelo, informó el domingo el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia. Expertos investigadores recaban indicios en la zona.

El siniestro ocurrió la víspera, cuando la avioneta C208B de matrícula OB-2001 de la empresa Aerodiana se estrelló en el sector de Pueblo Viejo en la sureña región de Ica. La aeronave partió desde Pisco para sobrevolar las icónicas Líneas de Nazca.

Las autoridades confirmaron la muerte de siete italianos, dos españoles, dos alemanes, además de dos tripulantes peruanos.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó el domingo a través de su cuenta de X el “profundo pesar” por la muerte de sus compatriotas y se solidarizó con los familiares.

Tras arribar a la zona, el ministro de Comercio Exterior y Turismo peruano declaró a la prensa que los expertos de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos buscan “la evidencia mecánica que guarda el motor” como información para “contrarrestarla con las grabaciones de la comunicación”. Reveló que “hubo una llamada desde la nave para indicar que tenía una falla mecánica”.

Los especialistas deben evaluar “la trayectoria de la nave” entre otros elementos para determinar las causas del accidente, afirmó Valencia. No precisó una fecha en la que se podría conocer el informe. Indicó además que, según reportes de la Dirección General de Aeronáutica, la aeronave, “de lo que se sabe hasta el día de hoy, tenía todos los permisos”.

La autoridad mantuvo reuniones con los representantes de las embajadas que se desplazaron a Nazca para dar seguimiento a las investigaciones.

“Confiamos en que las autoridades competentes de Perú van a investigar todas las circunstancias con la brevedad posible”, señaló a los medios el cónsul de Alemania, Dennis Raffael, mientras la cónsul italiana, Elisa Polsinelli, confirmó que los familiares de las víctimas fueron informados la víspera, aunque no precisó si viajarán al país andino.

En tanto, el alcalde Nazca, Jorge Bravo, advirtió que el hecho afectará el turismo de la región por lo que se debe determinar las responsabilidades, declaró ante los medios.

Las Línea de Nazca son unos geoglifos gigantes grabados en el desierto hacen más de 1.500 años. Fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco y se encuentran 450 kilómetros (280 millas) al sur de la capital Lima. Solo se pueden apreciar desde el aire o torres altas.