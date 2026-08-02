Drones ucranianos matan a 5 en Rusia e incendian almacén de la tienda online Wildberries

Ataques con drones ucranianos mataron al menos a cinco personas en distintos puntos de Rusia y también alcanzaron instalaciones industriales y otro almacén del gigante ruso del comercio electrónico Wildberries, informaron las autoridades.

Wildberries, el mayor mercado en línea de Rusia, a veces se describe como la respuesta del país a Amazon. En menos de dos semanas, Ucrania ha atacado más de una docena de depósitos del minorista, como parte de la campaña aérea de Kiev destinada a socavar el esfuerzo bélico de Moscú, perjudicar su economía y hacer que la población sienta las consecuencias de la invasión total de Ucrania ordenada por el Kremlin.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 635 drones ucranianos durante la noche, incluidos algunos sobre Crimea y los mares Negro y de Azov, según el Ministerio de Defensa en Moscú. El ministerio no indicó cuántos fueron lanzados ni cuántos alcanzaron objetivos.

Mientras tanto, Rusia atacó Ucrania con 133 drones durante la noche, 24 de los cuales impactaron objetivos, de acuerdo con la fuerza aérea ucraniana. Más tarde el domingo, ataques rusos separados contra las ciudades ucranianas de Zaporiyia y Járkiv mataron al menos a dos personas, según autoridades locales.

La campaña de Ucrania contra Wildberries

Drones ucranianos tuvieron como objetivo un almacén de Wildberries en la región de Samara, a unos 800 kilómetros (500 millas) de la frontera ruso-ucraniana, según el gobernador local, Vyacheslav Fedorishchev. Señaló que se desató un incendio, pero que no hubo víctimas.

La campaña de Kiev contra Wildberries golpeó por primera vez instalaciones de la empresa en Elektrostal, al este de Moscú, y en la región de Tambov el 18 de julio. Luego se produjeron ataques contra instalaciones en el oeste y el sur de Rusia, así como en Crimea, territorio bajo control ruso. Al menos nueve personas han muerto y decenas han resultado heridas.

Dos personas murieron cuando un dron ucraniano impactó un edificio residencial en la región de Saratov, al este de Samara, informó el gobernador Roman Busargin.

Añadió que los ataques dañaron infraestructura civil en Engels, donde ocurrieron las muertes, y en la capital regional, Saratov.

Ambas ciudades han sido objetivos frecuentes de ataques ucranianos en los últimos años. Engels alberga una base aérea militar, mientras que Saratov es sede de una gran refinería de petróleo.

En la región rusa de Bashkortostán, más al norte, el gobernador Radiy Khabirov indicó que la defensa antiaérea repelió un ataque con drones a gran escala contra “instalaciones industriales” en la ciudad de Ufa. No precisó exactamente qué fue alcanzado, pero afirmó que se estaba sofocando un incendio.

En la República de Udmurtia, más al noroeste, tres civiles murieron y otros dos resultaron heridos en un ataque con drones ucranianos, según la jefa regional interina, Olga Abramova.

Abramova señaló que las defensas antiaéreas derribaron dos drones ucranianos e “impidieron un intento de ataque” por parte de Kiev. Indicó que un automóvil civil resultó dañado en el ataque, sin aclarar si la causa fueron restos del dron.

En Ucrania, una persona murió el domingo después de que una bomba guiada rusa impactó un edificio residencial en la ciudad sureña de Zaporiyia, según el jefe de la administración local, Ivan Fedorov. Otro ataque el domingo mató a una persona e incendió una terminal postal en las afueras de Járkiv, en el noroeste, informó el jefe de la administración regional, Oleh Syniehubov.

_________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.