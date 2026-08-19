Emiratos Árabes Unidos suspende el comercio con Irán tras nuevos ataques con misiles

Los Emiratos Árabes Unidos suspendieron todo el comercio con Irán el miércoles después de decir que fue atacado desde ese país, una medida que aislará aún más a la República Islámica ya sufriendo bajo sanciones y un bloqueo estadounidense.

La entrada de misiles balísticos activó alertas en todo el país el martes por la noche para que los residentes buscaran refugio, la primera vez en semanas que sonaba una alarma de ese tipo.

Al inicio del conflicto, Emiratos Árabes Unidos era blanco habitual de fuego iraní y la mayor parte del comercio entre ambos países — otrora grandes socios comerciales -- cesó. A finales de junio, cuando las hostilidades disminuyeron, se reanudó parte del comercio marítimo, informó la agencia estatal iraní de noticias IRNA.

Más allá del comercio de bienes producidos en el país, “Emiratos Árabes Unidos ha sido muy importante para Irán como centro de reexportación y ha ayudado al país a absorber algunos de los impactos causados por las sanciones”, declaró a The Associated Press Mohammad Farzanegan, profesor de economía de Oriente Medio en la Universidad de Marburgo, en Alemania.

“Por lo tanto, Irán depende en gran medida de Emiratos Árabes Unidos, no porque Emiratos Árabes Unidos en sí produzca un tercio de las importaciones de Irán, sino porque sirve como una gran puerta de entrada para que Irán acceda a bienes de terceros países y a infraestructura comercial”.

Emiratos acusa a Irán de disparar misiles. Teherán lo niega

Tras el anuncio de que se habían disparado dos misiles balísticos hacia Emiratos Árabes Unidos, ambos de los cuales cayeron en el Golfo Pérsico a última hora del martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí indicó que decidió imponer las medidas punitivas, al tiempo que afirmó que seguía comprometido con el “diálogo, la cooperación y la integración regional”.

La medida detuvo todo el comercio y las transacciones financieras “hasta nuevo aviso”, señaló el ministerio en un comunicado.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos afirmó que las evaluaciones mostraron que los misiles apuntaban al tráfico marítimo. No estaba claro si iban contra barcos emiratíes o las aguas territoriales del país.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, negó que Irán hubiera lanzado misiles hacia los Emiratos.

Como parte de los esfuerzos de Irán por mantener un férreo control sobre el estrecho de Ormuz, ha atacado con regularidad barcos que intentaban usar la vía marítima, incluidos cuatro petroleros propiedad de la empresa estatal de petróleo y gas ADNOC, con sede en Abu Dabi, durante las últimas dos semanas. Ninguno de los ataques causó heridos, pero provocaron una dura condena de Emiratos Árabes Unidos y de otros países de la región, incluidos Kuwait y Baréin.

Desde el inicio del conflicto, casi 20 embarcaciones de ADNOC han sido atacadas con misiles y drones en el estrecho de Ormuz, lo que dejó un muerto y otros 20 heridos.

La capacidad de Irán para controlar el tráfico a través del estrecho —por el que en tiempos de paz pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados— ha demostrado ser su mayor ventaja estratégica en la guerra. Aunque Estados Unidos e Israel —que iniciaron la guerra el 28 de febrero— han planteado diversos objetivos, entre ellos derrocar al gobierno de Teherán y poner fin a su programa nuclear, el conflicto ha derivado en una lucha por el estrecho.

El presidente estadounidense Donald Trump insistió el martes en que el estrecho estaba “abierto y operando” y publicó un mapa en el que lo representaba como un territorio de Estados Unidos. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, calificó al mandatario norteamericano como "divorciado de la realidad".

Diez embarcaciones transitaron el estrecho el martes, según el sitio web MarineTraffic, menos de una décima parte del número que normalmente navegaba por allí antes de que comenzara la guerra, cuando no había restricciones.

Durante la guerra, Irán ha lanzado cientos de misiles balísticos y miles de drones en ataques que, según Teherán, tenían como objetivo activos de Estados Unidos, pero que impactaron edificios en Dubái y Abu Dabi, el aeropuerto comercial de Dubái, puertos e infraestructura energética.

Irán ha acusado a Emiratos Árabes Unidos y a otros aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico de facilitar ataques militares contra Irán, y el jefe del Estado Mayor iraní, el general Ali Abdollahi, emitió una nueva advertencia el miércoles a “los países de las costas meridionales del Golfo Pérsico”.

“Cualquier ayuda o facilitación proporcionada al agresor, el ejército de Estados Unidos, equivale a participar junto a las fuerzas militares de Estados Unidos”, manifestó en un comunicado distribuido por la agencia semioficial iraní Fars.

Embargo podría ejercer nueva presión sobre Irán

Antes de la guerra, Emiratos Árabes Unidos era uno de los mayores socios comerciales de Irán, al aportar más del 30% de sus importaciones, valoradas en unos 21.000 millones de dólares, según las cifras más recientes de 2024 de la Organización Mundial del Comercio. También era el destino de casi el 13% de sus exportaciones, por un valor de unos 7.000 millones de dólares.

Sin embargo, el embargo conlleva sus propios riesgos, advirtió Farzanegan.

“Como un país relativamente pequeño que busca seguir siendo un centro regional de negocios y finanzas, al tiempo que atrae turistas e inversores, Emiratos Árabes Unidos depende en gran medida de la estabilidad regional”, explicó. “Por lo tanto, cualquier conflicto con Irán puede causar un daño sustancial a su economía”.

El anuncio emiratí se produce mientras Estados Unidos se prepara para aplicar una nueva presión económica sobre Irán. Al hablar la semana pasada, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, avisó que las medidas serían una combinación de aislamiento económico y la continuidad del bloqueo de los puertos iraníes.

La presión económica sigue a la intensa campaña de bombardeos que apuntó a infraestructura industrial y civil, además de objetivos militares. El Fondo Monetario Internacional ya pronostica una inflación de casi el 70% este año en Irán y una contracción económica del 5,4%. Mientras tanto, su moneda, el rial, ha alcanzado mínimos históricos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.