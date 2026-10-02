Hegseth crea Oficina de Asuntos Religiosos en el Pentágono que depende directamente de él

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pone en marcha una oficina de asuntos religiosos en su última iniciativa relacionada con la fe en el Pentágono.

En un discurso el miércoles, dijo que la iniciativa ayudará a ofrecer “apoyo religioso de primera clase” y dependerá directamente de él.

“Nuestro departamento está, podría decirse, poniéndose toda la armadura de Dios, porque mientras libramos una guerra física, todos sabemos que la verdadera batalla es espiritual”, declaró.

Hegseth ha infundido sus creencias cristianas evangélicas en su liderazgo del Pentágono, organizando servicios religiosos cristianos para empleados y refiriéndose con frecuencia a Estados Unidos como una nación cristiana.

La Oficina de Asuntos Religiosos (ORA, por sus siglas en inglés) abogará por los capellanes militares y el apoyo religioso “al más alto nivel del Departamento”, de acuerdo con un comunicado del Pentágono. No “obligará a la participación religiosa, favorecerá a ninguna confesión ni menoscabará los derechos del personal de cualquier fe o de quienes no profesen ninguna”, indicó.

La iniciativa recibió críticas de inmediato.

El Pentágono “tiene la obligación ante los miembros de las Fuerzas Armadas del país de defender la libertad religiosa”, afirmó Rachel Laser, directora de Americans United for Separation of Church, que ha demandado al Pentágono por sus servicios religiosos. “El último anuncio de Hegseth incumple esa promesa al otorgar al cristianismo a un papel aún mayor en la configuración de la política militar de Estados Unidos”.

Otras agencias federales han tenido oficinas religiosas o basadas en la fe, que se establecieron durante la presidencia de George W. Bush y continuaron en distintas formas durante los mandatos de Barack Obama y Joe Biden. El presidente Donald Trump estableció una Oficina de Fe en la Casa Blanca y llevó a cabo una iniciativa similar durante su primer mandato.

Shaun Casey, experto en religión, dirigió la Oficina de Religión y Asuntos Globales del Departamento de Estado durante la presidencia de Obama. La entidad no promovía la religión ni el bienestar espiritual, señaló, sino que “Estaba allí para entender cuáles eran las implicaciones políticas de la religión vivida en los distintos puntos de tensión en el mundo”.

Por el momento se desconoce quién dirigirá la nueva oficina. Un memorando del Pentágono indicó que el director de asuntos religiosos coordinará los recursos espirituales, incluyendo “apoyo a la educación en el hogar de carácter religiosa para familias militares”. Hegseth también ha presionado al sistema escolar militar para que introduzca más materias inspiradas en influencias conservadoras y cristianas.

El memorando menciona “iniciativas basadas en la fe que apoyen la reducción del suicidio en el Departamento”. En los últimos años, el ejército se ha vuelto cada vez más dependiente de los capellanes para ayudar a abordar el creciente número soldados con problemas de salud mental. Hegseth indicó que quiere que los curas se centren más en Dios y menos en la “autoayuda y autocuidado” terapéuticos.

Hegseth ha impulsado otros cambios dentro del cuerpo de religiosos militares, que brindan atención espiritual a las tropas. Ordenó que los capellanes, que son oficiales comisionados, dejen de llevar su rango en el uniforme y, en su lugar, se identifiquen mediante insignias religiosas.

El Departamento de Defensa también recortó la cantidad de afiliaciones religiosas que reconoce oficialmente, a 31 desde las más de 200 tradiciones reconocidas previamente. La lista ya no incluye a ateos, unitarios universalistas, paganos y wiccanos.

Hegseth se dirigió directamente a los capellanes en su intervención el miércoles en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia. Con un lenguaje teñido de referencias cristianas, dijo que “Vivan su llamado. Manténganse firmes. Prediquen la verdad. Pastoreen al rebaño”.

Luego citó la Biblia: “El Señor está de mi lado; no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?”

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.