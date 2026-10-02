La Casa Blanca dice que no enviará agentes del ICE a centros electorales, pero activistas se alistan

Con la votación anticipada ya en marcha, una pregunta que preocupa a algunos votantes es qué papel —si es que lo hay— podrían tener los agentes de control migratorio en los centros de votación hasta el día de las elecciones.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional afirman que no planean enviar en masa a agentes de control migratorio para patrullar los colegios electorales y desestimaron los temores de que pretendan hacerlo calificándolos de “alarmismo”. Expertos legales en materia electoral señalan que la ley federal impide claramente que el gobierno despliegue tropas, agentes u oficiales armados en sitios electorales, salvo para “repeler a enemigos armados de Estados Unidos”, un umbral difícil de cumplir.

Pero organizaciones que representan a votantes latinos, negros y asiático-estadounidenses dicen que la retórica y la propia actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) los inquietan en un momento en que el número de arrestos migratorios se está disparando a medida que el presidente, Donald Trump, lleva a cabo su programa de deportaciones masivas.

Federales dicen que ICE no “patrullará” los centros, pero no descartan acudir

Durante una comparecencia ante el Congreso a principios de año, el entonces director interino del ICE, Todd Lyons, y el director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Rodney Scott, manifestaron que no tenían planes de enviar agentes a los centros de votación. Lyons ya no ocupa el cargo.

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional también comúnicó a administradores electorales estatales que los agentes de inmigración no se apostarán en los colegios electorales para las elecciones de mitad de legislatura.

En septiembre, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, acusó a los demócratas de “alarmismo” por preocuparse por la presencia de agentes del ICE en centros de votación. Sostuvo que no acudirán a patrullar ni a vigilar las instalaciones de forma generalizada, pero podrían hacerlo por razones concretas, como arrestar a alguien si existiese una orden judicial o para responder a una amenaza.

A principios de año, el secretario de Justicia, Todd Blanche —quien entonces era el subsecretario del departamento—, también se pronunció, preguntándose “¿Por qué hay objeciones a enviar agentes del ICE a los centros de votación? Los ilegales no pueden votar”.

Trump, quien ha invocado repetidamente el fantasma de una votación ilegal generalizada por parte de personas sin ciudadanía estadounidense —aunque investigaciones y pesquisas muestran que es algo extraordinariamente inusual—, no ha dicho que ordenará la presencia de efectivos del ICE en centros de votación, pero tampoco lo ha descartado. Preguntado en mayo por si movilizaría a la Guardia Nacional o al ICE a los colegios en noviembre, respondió que “Haría lo que fuera necesario para garantizar que tenemos elecciones honestas. Tenemos que tener elecciones honestas”.

En una entrevista con la revista Time publicada el jueves, Trump dijo: que “No lo he pensado” cuando se le planteó el posible despliegue de agentes del ICE en los centros de votación.

En un comunicado enviado a The Associated Press, el Departamento de Seguridad Nacional, manifestó que las personas que están en el país legalmente no tienen “nada que temer” y que “el ICE no está planificando operaciones dirigidas a colegios electorales. El ICE lleva a cabo operaciones de control selectivas basadas en inteligencia y, si una amenaza activa para la seguridad pública pusiera en peligro un lugar de votación, podrían producirse arrestos como resultado de esa acción de control selectiva”.

El Departamento también señaló que está “totalmente enfocado en procesar y expulsar a extranjeros que voten y en prevenir la dilución de los votos de los ciudadanos estadounidenses”.

Desplegar agentes armados en centros de votación es ilegal

La ley federal, que data de la Guerra Civil, prohíbe que se desplieguen “tropas u hombres armados” en lugares donde se celebran elecciones “a menos que dicha fuerza sea necesaria para repeler a enemigos armados de Estados Unidos”.

“Es total y obviamente ilegal”, dijo David Becker, exabogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que dirige la organización sin fines de lucro Center for Election Innovation & Research. “En cuanto haya una persona armada en un centro de votación, se iniciará una acción judicial; las jurisdicciones se están preparando para ello”.

Jonathan Diaz, director de defensa del voto y colaboraciones en la ONG Campaign Legal Center, con sede en Washington, señaló que su grupo interpreta que la ley ampara a cualquier lugar donde se vote, incluyendo los centros de votación, los centros de votación anticipada, los buzones de entrega de boletas y las oficinas electorales que recogen boletas.

Incluso los limitados escenarios descritos por Mullin, como que agentes del ICE ejecuten una orden individual en el centro de votación, plantean dudas jurídicas.

El texto “no establece excepciones para la aplicación rutinaria de la ley”, explicó.

Si los agentes del ICE se encuentran cerca, pero no en el interior de los colegios electorales, se plantearían cuestiones legales que aún no se han considerado, agregó Diaz. Pero hay otras leyes federales y estatales que prohíben la intimidación de los votantes y que podrían aplicarse.

Autoridades electorales locales abordaron la posibilidad de que agentes federales se presenten en los centros durante una reunión celebrada esta semana en Washington y aseveraron que se han estado preparando para esa posibilidad.

Dean Logan, quien supervisa el proceso electoral en el condado de Los Ángeles, dijo que, aunque valora que haya gente que supervise el proceso electoral, no quiere que los electores se topen con distracciones cuando vayan a emitir su boleta.

“Vamos a asegurarnos de tener personal sobre el terreno para garantizar que el votante no sea interrumpido en ese proceso”, expresó durante la reunión de la Partnership for Large Election Jurisdictions.

Preocupación entre demócratas y activistas latinos

Críticos del gobierno de Trump apuntan a los comentarios del presidente en los que afirma que los republicanos deberían “controlar la votación en al menos 15 lugares”. También mencionan que algunos aliados de larga data de Trump, como el podcaster conservador Steve Bannon, han recibido con agrado la presencia del ICE en los centros de votación.

Dan Freeman, director de litigios del Comité Nacional Demócrata, coincide en que hay una baja probabilidad de que haya agentes migratorios en los colegios electorales, pero señaló que su equipo está preparado para acudir a los tribunales si el gobierno lo intenta.

“El presidente Trump no está dispuesto a descartarlo. El secretario Mullin no está dispuesto a descartarlo. Y por eso tenemos que estar listos”, declaró.

Los activistas que han presentado demandas para impedir cualquier presencia del ICE en lugares de votación sostienen que la retórica del gobierno y de sus aliados, sumada a meses de actividades de control migratorio, ha causado preocupación entre el electorado latino, asiático-estadounidense y negro, entre otros.

Indican que muchos latinos, incluso aunque tengan la ciudadanía, limitan ya sus actividades cotidianas por temor al ICE. Dicen que no hace falta mucho para sembrar miedo el día de las elecciones.

Juan Proaño, quien dirige la League of United Latin American Citizens, dijo que el ICE no tiene por qué aparecer en grandes grupos en muchos sitios. La información sobre lo que ocurre en uno de los centros electorales, difundida rápidamente en redes sociales, podría hacer fácilmente que votantes en otras zonas no acudan a ejercer su derecho, manifestó.

“Solo su mera presencia dentro y alrededor de los lugares de votación es suficiente como elemento disuasorio para nuestra comunidad”, aseveró. “Las amenazas que estamos recibiendo ahora, que estamos escuchando hoy, influyen en las decisiones que la gente tomará el día de las elecciones”.

Grupos comunitarios se movilizan para tranquilizar a votantes indecisos

Los activistas señalan un incidente en Syracuse, Nueva York, durante el verano, en el que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, una rama del ICE que en gran medida ha asumido el liderazgo en la investigación de presunto fraude electoral, acudieron a un centro de votación para entregar una notificación por escrito a una mujer a la que acusaron de hacer pública información personal sobre agentes federales.

Pese a las preocupaciones, animan a miembros de sus comunidades a votar, recordándoles sus derechos y redoblando esfuerzos para ayudarles con asistencia legal.

Thu Nguyen, responsable OCA-Asian Pacific American Advocates, explicó que el grupo está reclutando observadores para vigilar el proceso electoral en respuesta a los temores. Además, indicó que sus miembros —con ciudadanía estadounidenses— están preocupados en parte porque el ICE ha detenido a ciudadanos durante operativos anteriores o porque podrían estar emparentados con alguien en situación migratoria irregular y temen llamar la atención sobre esa persona.

Una coalición no partidista de opositores al gobierno de Trump dijo que prepara un programa para zonas con grandes poblaciones de votantes de minorías —Georgia, Michigan, Carolina del Norte y Ohio— para reafirmar a los votantes que pueden emitir su boleta de manera segura. En esos estados se libran también carreras clave para el control del Senado.

El programa, llamado VoteSafe, incluye reclutar a líderes comunitarios de confianza para ayudar a abordar la reticencia de los electores asociada a temores sobre la presencia de agentes armados en los centros de votación, dijo Mary Corcoran, directora ejecutiva del Save America Movement y una de las representantes de la iniciativa.

“Nuestra labor es superar ese temor”, afirmó.

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Swenson informó desde Nueva York. Los periodistas de The Associated Press Gary Fields en Washington y Nicholas Riccardi en Denver contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.