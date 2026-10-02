Capitán herido de FlyDubai relata lucha por salvar a pasajeros y otras noticias en Oriente Medio

El capitán indio de aerolínea que ayudó a evitar un aparente intento de estrellar un vuelo de FlyDubai afirmó en una videollamada en vivo que supo que tenía que volver a ponerse en pie para salvar a los pasajeros después de que su copiloto lo apuñalara.

Por otra parte, un ciudadano palestino que se postulaba en las próximas elecciones de Israel retira su candidatura tras comentarios sobre el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre.

A continuación, las últimas noticias en Oriente Medio.

Capitán herido dice que tuvo que ponerse en pie para salvar a los pasajeros

El capitán de FlyDubai le dijo al primer ministro de India, Narendra Modi, que sabía que tenía que recuperar el control para salvar a la gente que iba a bordo, después de que su copiloto lo apuñalara y el avión se precipitara en un descenso pronunciado.

“Tenía muchas heridas. Me había caído”, relató el capitán Machchhar en la videollamada que se emitió en vivo, desde un hospital en Abu Dabi. “Estaba luchando por mi vida. En un momento, me di cuenta de que si no me levantaba (…) entonces los pasajeros perderían la vida”.

Machchhar resultó gravemente herido en el ataque del miércoles, pero logró abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que pasajeros entraran y redujeran al atacante mientras el Boeing 737 descendía bruscamente, de acuerdo con testigos y con las autoridades israelíes.

El avión, en el que iban 182 personas, fue desviado a Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que el agresor, de nacionalidad omaní, fue arrestado en Arabia Saudí y estaba siendo interrogado allí. El motivo del ataque aún no estaba claro.

Palestino que se postulaba a elecciones de Israel retira su candidatura

Sami Abou Shehadeh, presidente del partido de izquierdas Balad, anunció la retirada de su candidatura para las próximas elecciones generales en Israel después de que el presidente del Tribunal Supremo del país afirmara que una mayoría de jueces estaban dispuestos a ratificar su inhabilitación.

La candidatura de Shehadeh fue impugnada debido a un editorial que escribió en el periódico Al-Araby al-Jadeed al día siguiente del asalto del 7 de octubre dirigido por Hamás. El artículo no condenaba al grupo insurgente y sostenía que, dadas las condiciones en Gaza, era sorprendente que la violencia no hubiera estallado antes.

En un artículo posterior, Abou Shehadeh, exmiembro de la Knéset, o parlamento, israelí, calificó el ataque de Hamás de inaceptable y un crimen. Señaló que, cuando escribió la primera pieza, no conocía la magnitud de la violencia.

El tribunal evaluó si sus declaraciones violaban una ley israelí que veta a candidatos que rechacen la existencia de Israel, inciten al racismo o apoyen la lucha armada contra Israel. Sus abogados dijeron que impedir que se postularse reinterpretaría la ley y crearía un nuevo umbral.

Para Abou Shehadeh, que se presentaba en la Lista Conjunta de los partidos árabes, retirarse evita un precedente judicial que podría utilizarse para inhabilitar a candidatos palestinos en futuros comicios israelíes, indicó su partido.

Aproximadamente el 20% de los ciudadanos de Israel son de ascendencia palestina.

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Este informe se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.