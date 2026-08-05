Familias marroquíes buscan a sus desaparecidos tras la oleada migratoria a Ceuta, España

Madres, padres, hermanos, hermanas y amigos se reúnen a lo largo del lado marroquí de la frontera con el territorio español de Ceuta, escudriñando en busca de rostros conocidos.

A cada migrante que regresa le hacen la misma pregunta: ¿Has visto a mi hijo? ¿A mi hija? ¿A mi hermano?

Las autoridades afirman que los 72.000 migrantes que cruzaron a Ceuta en días recientes han regresado desde entonces a Marruecos, excepto unos pocos miles. Algunas familias se sintieron aliviadas de recibirlos en casa. Otras se decepcionaron de que el intento de migración fracasara.

Otras familias aún esperan noticias desesperadamente.

Las familias muestran fotos de los desaparecidos

La oleada de llegadas a Ceuta fue impulsada en gran medida por la pobreza y alimentada por rumores en internet de que la frontera estaba abierta, lo que desencadenó una crisis que resonó en toda Europa. Más de 80 personas murieron a ambos lados de la frontera, según las autoridades, mientras la gente nadaba o trepaba vallas en el intento.

Casi todos los migrantes que sobrevivieron fueron expulsados por las autoridades españolas o regresaron voluntariamente tras ver que no eran bienvenidos. Muchos de los que lograron volver pidieron prestados teléfonos a desconocidos para tranquilizar a familiares angustiados, porque habían perdido o abandonado sus propios aparatos durante el trayecto.

A medida que los primeros migrantes fueron volviendo poco a poco a Marruecos, un reportero de The Associated Press observó a familias que levantaban fotografías impresas de parientes desaparecidos, deteniendo a los retornados uno por uno con la esperanza de que alguien reconociera un rostro.

Los migrantes examinaban cada imagen y ofrecían el consuelo que podían, a menudo limitándose a decir que esperaban que la persona desaparecida estuviera a salvo.

“Llevo cinco días buscando a mi hijo”, contó Ibtissam Chari, cuyo hijo Rayan cruzó con amigos tras escuchar que la frontera se había abierto. “Me llamó cuando llegó y desde entonces no he sabido nada de él”.

Otra mujer permanecía en silencio frente a la frontera. Dijo que no ha tenido noticias de su hijo de 12 años, que cruzó a Ceuta con su hermano mayor. Solo este último ha regresado.

“No tengo nada más que hacer que venir aquí y esperar”, explicó la mujer, que habló bajo condición de anonimato para proteger a sus hijos. “Paso aquí todos mis días. Mañana volveré otra vez”.

Los grupos de Facebook que ayudaron al cruce ahora buscan a los desaparecidos

Se calcula que 1.000 de los pocos miles de migrantes que, según estimaciones, permanecen en Ceuta son menores. Las fuerzas de seguridad españolas no están autorizadas por ley a expulsarlos, y su destino es incierto.

Sigue sin estar claro si se ha encontrado a todos los fallecidos o si han sido devueltos a Marruecos. Periódicos locales y una fuente en la morgue de Tetuán, la mayor ciudad marroquí cercana a Ceuta, señalaron que el centro había recibido más de una docena de cuerpos. No se permitió la entrada a periodistas. La fuente declaró bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con la prensa.

Mientras tanto, las autoridades marroquíes han soldado el pequeño hueco en la valla fronteriza que se había abierto para permitir que muchos migrantes reingresaran al país.

Los grupos de Facebook que habían difundido videos que mostraban por dónde nadar y que daban seguimiento a los patrullajes españoles y marroquíes ahora han asumido un propósito distinto. Las familias publican fotos de parientes desaparecidos, con la esperanza de que alguien los haya visto.

“Si alguien ha visto a esta chica en Ceuta o Castillejos, por favor avísenos. Su familia se está volviendo loca”, escribió una usuaria, Hiba Nakaax, en el grupo de Facebook Fnideq Bab Sebta.

Algunos padres esperan que sus hijos intenten de nuevo llegar a Europa

La migración está entretejida desde hace mucho tiempo en las aspiraciones de muchos jóvenes marroquíes. La pobreza y el desempleo juvenil siguen siendo altos, en particular en regiones del interior que no han compartido las ganancias económicas que se observan en diversas partes de la costa.

Para muchos, Europa representa la posibilidad de trabajo, estabilidad y un futuro diferente. Las protestas de la Generación Z lideradas por jóvenes el año pasado en Marruecos reflejaron una frustración creciente por la desigualdad y la calidad de los servicios públicos.

Algunos padres sabían que sus hijos tenían la intención de emprender el viaje.

Tras regresar de Ceuta, Othmane El Merzoug, de 26 años, estaba descalzo, hambriento y desesperado por comunicarse con su familia. Pidió prestado el teléfono de un reportero de la AP para llamar a su padre en la ciudad marroquí de Salé.

“Papá, he vuelto de Ceuta. No me dejaron quedarme”, dijo con el altavoz activado. Su padre prometió enviarle dinero para que pudiera volver a casa.

Mohamed Chakor, un traumatizado joven de 17 años originario de Taounate, también pidió prestado un teléfono para llamar a su padre, quien pidió ayuda para encontrar otras maneras de llegar a Europa.

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Majd Semlali en Fnideq, Marruecos, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.