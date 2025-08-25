El líder de Noruega visita Ucrania mientras Trump estudia opciones de paz

El apoyo militar y civil multimillonario de Noruega a la lucha de Ucrania para derrotar la invasión de Rusia se extenderá hasta el próximo año, afirmó el lunes el primer ministro noruego. Jonas Gahr Store, durante una visita a Kiev, mientras persistíaa la incertidumbre en torno a los esfuerzos liderados por Estados Unidos para asegurar un acuerdo de paz.

Store, cuyo país limita con Rusia, dijo en una conferencia de prensa con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, que Ucrania está "defendiendo un principio crítico a nivel europeo" al negarse a aceptar la toma de territorio por parte de Rusia.

Una serie de visitantes de alto rango a Kiev en los últimos días refleja preocupaciones en torno al impulso de paz liderado por Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump evalúa cómo proceder sin señales de un avance.

El enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, asistió a las celebraciones del Día de la Independencia en Kiev el domingo. Zelenskyy dijo que se reuniría con Kellogg más tarde el lunes y mantendría conversaciones a finales de la semana con otros altos funcionarios estadounidenses.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, visitó Kiev el domingo para reunirse con Zelenskyy, y prometió 2.000 millones de dólares canadienses en ayuda, mientras que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, estuvo en la capital ucraniana el viernes. El vicecanciller y ministro alemán de finanzas, Lars Klingbeil, llegó a Kiev el lunes para discutir "cómo Alemania puede apoyar mejor a Ucrania en un posible proceso de paz".

Hace una semana, Trump dijo que había puesto en marcha arreglos para conversaciones de paz directas entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y Zelenskyy. Pero los funcionarios rusos han señalado que tal cumbre no ocurrirá pronto.

Trump dijo el viernes que espera decidir los próximos pasos en dos semanas si no se programan conversaciones directas.

Los analistas dicen que Putin cree que puede superar el compromiso de los gobiernos occidentales con Ucrania y usar su ejército más grande para capturar más territorio ucraniano mientras se discuten los esfuerzos de paz.

Noruega el domingo prometió alrededor de siete mil millones de coronas (695 millones de dólares) para sistemas de defensa aérea para Ucrania. Noruega y Alemania están financiando conjuntamente dos sistemas antimisiles Patriot de fabricación estadounidense, incluidos misiles, con Noruega también ayudando a adquirir radares de defensa aérea, dijo Store.

Continúan los ataques con drones

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia lanzó 104 drones de ataque y señuelo durante la noche, apuntando al norte y este del país. No hubo informes inmediatos de daños o víctimas.

Ucrania ha continuado con ataques de drones de largo alcance en Rusia, golpeando refinerías de petróleo, arsenales y centros de transporte, y causando interrupciones en vuelos comerciales durante el período de vacaciones de verano.

El domingo, un avión egipcio que transportaba turistas rusos de Sharm el Sheij a San Petersburgo se desvió a Tallín porque el aeropuerto internacional de la ciudad rusa había cerrado temporalmente debido a un ataque con drones, informó el diario estonio Postimees.

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa informó haber interceptado 23 drones ucranianos durante la noche y la mañana del lunes en siete regiones rusas, tanto en la frontera con Ucrania como en el interior de Rusia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.