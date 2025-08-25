Legisladores camboyanos aprueban una ley para revocar ciudadanía tachada de represiva

Los legisladores camboyanos aprobaron el lunes un proyecto de ley que otorga al gobierno el poder de revocar la ciudadanía de cualquier persona declarada culpable de conspirar con naciones extranjeras para dañar el interés nacional.

La enmienda a la Ley de Nacionalidad, que fue aprobada por los 120 miembros de la Asamblea Nacional presentes, está considerada por los críticos como una forma de suprimir la disidencia interna y controlar a los opositores políticos del primer ministro, Hun Manet, y del gobernante Partido Popular de Camboya.

Antes de la votación el domingo, 50 organizaciones no gubernamentales camboyanas emitieron un comunicado expresando su profunda preocupación por el contenido "vagamente redactado" del proyecto de ley que permite al gobierno despojar a los camboyanos de su ciudadanía. Afirman que "tendrá un efecto desastroso y paralizante sobre la libertad de expresión de todos los ciudadanos camboyanos".

"Con esta nueva enmienda a la Ley de Nacionalidad, todos los camboyanos corremos el riesgo de perder nuestras identidades por nuestro activismo. Si nos despojan de la ciudadanía, perderemos la base de todos los derechos que tenemos en nuestro país de origen", decía el comunicado.

Antes de convertirse en ley, el proyecto debe ser aprobado por el Senado de Camboya y el jefe de estado, el Rey Norodom Sihamoni, lo cual normalmente son acciones pro forma. Aunque Camboya es formalmente una democracia electoral, el Partido Popular de Camboya de Hun Manet ocupa 120 de los 125 escaños en la Asamblea Nacional y controla todos los resortes del gobierno.

La norma se aprobó en un contexto de nacionalismo creciente entre los camboyanos tras una disputa fronteriza con la vecina Tailandia a finales de julio que se convirtió en un conflicto armado de cinco días, y terminó con un frágil alto el fuego.

El ministro camboyano del Interior, Sar Sokha, dijo a los legisladores que enmendar la ley era vital para aumentar los sentimientos patrióticos de los camboyanos mientras su país enfrenta lo que él describió como una invasión por parte de la vecina Tailandia.

Sugirió que un pequeño grupo de camboyanos hablaba y actuaba de manera perjudicial para los intereses y la seguridad nacional del país. Apelando al sentimiento nacionalista, dijo que las personas que directa o indirectamente dañan los intereses de la nación y su pueblo "ya no deberían ser calificadas como ciudadanos camboyanos".

La ley se aplicaría a personas que siempre han tenido ciudadanía camboyana, otras con doble ciudadanía en Camboya, y a aquellos de otros países a quienes se les haya otorgado la ciudadanía camboyana.

Se sabe que algunos críticos prominentes del gobierno y políticos de la oposición tienen doble ciudadanía. Hun Manet y su padre Hun Sen, quien renunció como primer ministro en 2023 después de 38 años en el poder, han sido proactivos en sofocar la oposición, a menudo a través de demandas en los tribunales, ampliamente considerados como bajo la influencia del partido gobernante.

El principal partido de oposición del país, el Partido de Rescate Nacional de Camboya, fue disuelto por orden judicial en 2017 después de que el gobierno de Hun Sen lo acusara de intentar derrocarlo con la ayuda de potencias extranjeras. El entonces líder del partido, Kem Sokha, fue arrestado y luego condenado por traición tras ser acusado específicamente de conspirar con Estados Unidos.

Muchos países tienen leyes que permiten revocar la ciudadanía, pero a menudo por motivos estrechamente definidos.

En una conversación con aldeanos y funcionarios del gobierno en julio en la provincia norteña de Kampong Thom, Hun Manet afirmó que entre los casi 200 estados miembros de las Naciones Unidas, 150 países tienen leyes que permiten la revocación de la ciudadanía, incluido Estados Unidos.

"Por favor, no se preocupen si son patriotas y no se oponen al interés del país. Pero si han conspirado con potencias extranjeras para destruir Camboya, entonces, sí, es cierto que deberían estar preocupados, y en tal caso no son camboyanos", dijo Hun Manet. "Ningún verdadero patriota jamás conspiraría con potencias extranjeras para destruir su nación."

___

Grant Peck contribuyó desde Bangkok, Tailandia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.