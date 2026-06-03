El gobierno británico condena la violencia en protestas por muerte de un adolescente apuñalado

La ministra británica del Interior acusó a activistas de apropiarse de una tragedia para avivar la violencia después de que la policía fuera atacada en una protesta por la muerte de un adolescente que estaba esposado mientras agonizaba, con su asesino de pie cerca.

La policía fue atacada con sillas, latas, piedras y bengalas a última hora del martes por algunos de los cientos de asistentes a una protesta en la ciudad costera del sur de Inglaterra de Southampton, donde Henry Nowak fue asesinado en diciembre. Dos personas fueron detenidas y 11 agentes y un perro policía resultaron heridos, informó la policía.

La muerte de Nowak ha desencadenado debates sobre la actuación policial y los delitos con arma blanca, y ha impulsado afirmaciones de activistas y políticos de extrema derecha de que existe un sesgo contra las personas blancas en el sistema de justicia.

El asesino de Nowak, Vickrum Digwa, que es sij, afirmó falsamente que había sido víctima de una agresión racista por parte de Nowak, de 18 años, que era blanco. Cuando llegaron los agentes, inicialmente trataron al hombre herido como sospechoso, antes de percibir su lesión e intentar reanimarlo.

El primer ministro, Keir Starmer, dijo el miércoles que el caso había dejado “serias preguntas que deben responderse, incluyendo cómo las acusaciones de racismo influyeron en el pensamiento policial”. Pero calificó la violencia callejera de “vergonzosa y completamente inaceptable”.

La secretaria del Interior, Shabana Mahmood, dijo que la familia Nowak había “hecho ayer un llamado contundente a todos para que no dejemos que la muerte de Henry se utilice para crear más división, odio o tensión.

“ No puede haber justificación para apropiarse esta tragedia y avivar la violencia y el desorden. Los responsables pueden esperar enfrentarse a todo el peso de la ley”, señaló.

Digwa, de 23 años, fue declarado culpable de asesinato y condenado el lunes a cadena perpetua con un mínimo de 21 años. El juez dijo que no creía que Nowak hubiera dicho nada racista a su atacante.

Tras la sentencia, la policía difundió un video en el que se ve a agentes restando importancia a las palabras de Nowak cuando les dijo que le habían apuñalado y repetía que no podía respirar.

La Oficina Independiente de Conducta Policial, que investiga denuncias de mala conducta policial, está examinando las actuaciones de los agentes de la policía de Hampshire y de la isla de Wight. El Consejo Nacional de Jefes de Policía dijo que revisará sus directrices antirracismo a raíz del homicidio.

Después de la audiencia de sentencia, el padre de la víctima, Mark Nowak, dijo que el caso no trataba de racismo ni de religión, y que quería que la muerte de su hijo condujera a calles más seguras y no se utilizara para crear “más división, odio o tensión”.

Pero Nigel Farage, líder del partido antiinmigración Reformar Reino Unido, dijo el martes que era un ejemplo de la llamada policía de dos niveles, un argumento popular de la extrema derecha que sostiene que las minorías étnicas reciben un mejor trato que las personas blancas.

Farage instó a la gente a responder al incidente con “pura rabia fría”, y afirmó que “las vidas blancas importan tanto como las vidas negras”. El propietario de X, Elon Musk, y el activista británico de extrema derecha Staphen Yaxley-Lennon, conocido como Tommy Robinson, también han expresado indignación por el crimen.

Algunos políticos han pedido que se prohíba a los sijs portar cuchillos ceremoniales, conocidos como kirpanes. El juez dijo que Digwa tenía un kirpán pequeño, pero también llevaba una daga sij enfundada de 8 pulgadas (21 centímetros) que fue utilizada como el arma para matar a Nowak.

La jefa de policía de Hampshire, Alexis Boon, dijo que comprendía el “deseo de respuestas y rendición de cuentas”.

“Pero eso debe hacerse de la manera correcta y no utilizarse como excusa para amenazar e intimidar a mis agentes y llevar la violencia a nuestras calles, causando miedo y daño a quienes viven y trabajan en Hampshire y en la isla de Wight”, dijo.