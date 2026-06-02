Reino Unido fija meta de recortar 87% emisiones de carbono para 2042

El gobierno británico manifestó que mantendrá su objetivo de cero neto el martes, pese a la presión sobre los suministros de energía derivada de conflictos globales, y reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta en un 87% respecto de los niveles de 1990 en la próxima década y media.

El Reino Unido tiene un objetivo legalmente vinculante, fijado en 2008, de alcanzar emisiones netas cero de carbono para 2050. Por ley, el gobierno debe legislar topes de emisiones para futuros presupuestos quinquenales en un calendario estricto.

El secretario de Energía, Ed Miliband, señaló que el gobierno aceptará el consejo de su Comité de Cambio Climático independiente de fijar una meta del 87% para el próximo presupuesto, que abarca los años 2038 a 2042.

El gobierno sostiene que avanzar hacia la energía limpia reducirá la exposición del país a sacudidas en los precios de los combustibles como las observadas a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania y del conflicto en Oriente Medio.

“Mientras Gran Bretaña enfrenta el segundo shock de combustibles fósiles de la década, la única manera de proteger las finanzas de las familias y las empresas es impulsar energía limpia, nacional y producida en casa, que controlemos”, declaró Miliband.

Científicos indicaron que la meta encamina al Reino Unido a cumplir su objetivo de cero neto para 2050, aunque el anuncio del martes no incluye detalles sobre cómo se logrará.

“Creo que esto es una muy buena noticia como hito hacia el cero neto en 2050. Pero, junto con la ambición, necesitamos tanto un plan coherente e integrado para alcanzarlo como una junta de ejecución —independiente del gobierno, de la política y del (Comité de Cambio Climático)— encargada de hacerlo realidad”, indicó Martin Siegert, profesor de geociencias en la Universidad de Exeter.

Los partidos de oposición Conservador y Reform UK sostienen que el gobierno debería rebajar los objetivos de energía renovable y extraer más petróleo y gas del mar del Norte para reducir la dependencia de Gran Bretaña de la energía importada.

La portavoz de energía del Partido Conservador, Claire Coutinho, denunció que el objetivo de emisiones “nos hará más débiles, más pobres y elevará aún más las facturas de energía de todos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.