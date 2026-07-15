El excanciller de Orbán renuncia al Parlamento de Hungría; trabajará para la automotriz china BYD

El exministro de Exteriores de Hungría renunció a su escaño en el Parlamento y asumió un cargo ejecutivo en el fabricante chino de autos eléctricos BYD, anunció él mismo en sus redes sociales el miércoles.

Péter Szijjártó, quien se desempeñó como el principal diplomático de Hungría durante casi 12 años en el gobierno del ex primer ministro Viktor Orbán, escribió en Facebook que había recibido “una oferta de gran prestigio” del mayor fabricante de autos eléctricos del mundo “para ocupar un puesto internacional”.

“BYD es una de las mayores historias de éxito en la industria automotriz de los últimos 20 años”, escribió el excanciller húngaro. “A partir de hoy, seguiré trabajando como el ejecutivo responsable de las relaciones externas del grupo y del desarrollo de nuevas líneas de negocio”.

Szijjártó perdió su cargo como ministro de Exteriores después de que Orbán y su partido ultraderechista Fidesz perdieran por amplio margen las elecciones de abril frente al partido proeuropeo Tisza y su líder, el primer ministro Péter Magyar.

Desde entonces, Szijjártó se ausentó de la mayoría de las votaciones parlamentarias y rara vez aparecía en público o publicaba en redes sociales. Ocupa un escaño en el Parlamento desde 2002.

En 2023, Szijjártó anunció que BYD, su actual empleador, abriría su primera fábrica europea en Hungría, lo que permitiría al conglomerado eludir los aranceles de importación de la Unión Europea sobre los vehículos eléctricos chinos, impuestos para proteger el sector de fabricación automotriz nacional del continente.

Como ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, Szijjártó desempeñó un papel central en las conversaciones con BYD para llevar la planta a Hungría, y afirmó entonces que la decisión llegó después de 224 rondas de negociaciones entre la empresa y el gobierno húngaro.

Szijjártó calificó el proyecto como “una de las mayores inversiones en la historia económica de Hungría” y señaló que el gobierno proporcionaría incentivos financieros a BYD para construir la planta.

Mientras estuvo en el cargo, Szijjártó y Orbán se opusieron a los aranceles de la Unión Europea contra productos chinos y buscaron una gran inversión de Beijing, abriendo una serie de plantas de fabricación de baterías para vehículos eléctricos chinos en todo el país.

El gobierno de Orbán y Beijing también desarrollaron conjuntamente un corredor ferroviario entre Hungría y Serbia que forma parte de la iniciativa global de comercio “la Franja y la Ruta” de China.

Como ministro de Exteriores, Szijjártó mantuvo relaciones estrechas con Rusia pese a su invasión a gran escala de Ucrania el 23 de febrero de 2022. Rompiendo con casi todos sus homólogos de la Unión Europea, viajó con frecuencia a Moscú para negociar acuerdos de compra de petróleo y gas rusos, y para reunirse con el ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, a quien llama “amigo”.

Szijjártó recibió en 2021 la Orden de la Amistad de Rusia de manos del presidente Vladímir Putin, una de las más altas condecoraciones estatales que puede recibir un ciudadano extranjero.

Se vio envuelto en una controversia durante la campaña electoral húngara de 2026 cuando The Washington Post informó que realizaba llamadas telefónicas regulares a Lavrov durante reuniones de alto nivel de la UE con “informes en vivo sobre lo que se había discutido”.

Szijjártó desestimó el reportaje, aunque reconoció que conversaba con Lavrov antes y después de las reuniones de ministros de Exteriores de la UE sobre su agenda y sus decisiones.

En marzo, el gobierno de Orbán presentó cargos de espionaje contra un destacado periodista húngaro de investigación por actividades que llevó a cabo mientras investigaba las comunicaciones de Szijjártó con Lavrov. Esos cargos fueron retirados después de que el nuevo gobierno de Hungría asumiera el poder.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.