Autoridades españolas identifican a las 13 víctimas del mortal incendio en el sur del país

Cinco días después de que un incendio arrasara una remota comunidad de ciudadanos extranjeros en el sur de España, las autoridades identificaron a última hora del martes a las 13 personas fallecidas mediante muestras biológicas.

Mientras tanto, bomberos franceses lograron controlar un incendio forestal en la histórica y muy visitada zona de Fontainebleau, al sur de París, mientras partes del continente seguían enfrentando temperaturas extremadamente altas.

Todos salvo uno de los fallecidos en el incendio forestal en España eran ciudadanos extranjeros. Había siete ciudadanos británicos —incluida una mujer de 93 años que murió en el hospital—, tres ciudadanos belgas, una mujer francesa, un ciudadano de Estados Unidos y un ciudadano español, señalaron las autoridades judiciales en un comunicado.

De las 13 víctimas, ocho eran mujeres y cinco eran hombres. Todos eran adultos.

Las autoridades regionales creyeron inicialmente que había 23 personas desaparecidas, pero más tarde indicaron que no quedaban personas por localizar una vez los investigadores identificaron a todas las víctimas del incendio.

El incendio de Los Gallardos afectó unos 70 kilómetros cuadrados (27 millas cuadradas) de bosque y tierras de cultivo. Fue uno de los incendios más mortíferos en años en España, un país propenso a los fuegos.

España está experimentando un calor extremo que, combinado con el viento y las escasas precipitaciones, está creando las condiciones ideales para que pequeños incendios forestales crezcan sin control.

Europa es el continente que se calienta más rápido del mundo, con temperaturas que aumentan al doble de la media mundial desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

Controlado el incendio de Fontainebleau en Francia

Las temperaturas se mantuvieron excepcionalmente altas en toda Francia el miércoles, con máximas que alcanzaron los 39 grados Celsius (102 grados Fahrenheit) en algunos lugares.

La agencia meteorológica nacional, Météo-France, advirtió que la combinación de calor extremo y condiciones de suelo seco seguía representando un riesgo significativo de incendios forestales en todo el país.

Las autoridades locales informaron que el incendio que se propagó por el histórico bosque de Fontainebleau, al sur de París, y que obligó a evacuar varias zonas residenciales estaba controlado, aunque los bomberos continuaban combatiendo pequeños focos en las áreas afectadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.