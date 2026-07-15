La presidenta de la Comisión UE visita Ucrania y promete apoyo continuo ante la invasión rusa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajó a Kiev el miércoles para conmemorar la formación del estado de Ucrania y prometió mantener el apoyo militar y financiero a la independencia del país mientras resiste la invasión a gran escala de Rusia, que ya cumple cuatro años.

La soberanía de Ucrania se ha visto amenazada desde que las fuerzas rusas ocuparon Crimea, en Ucrania, en 2014 y Moscú se anexionó ilegalmente la península. Ocho años después, las fuerzas rusas emprendieron una invasión total de su país vecino en febrero de 2022. El Día de la Estatalidad, que celebra la autodeterminación del país, es un feriado público en Ucrania.

La guerra ha matado a miles de soldados y civiles, ha obligado a millones a huir de sus hogares, ha reducido ciudades ucranianas a escombros y ha alimentado temores de que la confrontación pueda derivar en un conflicto abierto entre Rusia y la OTAN, cuyos países miembros han respaldado a Kiev. No se vislumbra ningún acuerdo de paz.

También se esperaba en Kiev el miércoles a altos funcionarios de países del sureste de Europa para una reunión periódica centrada en la seguridad del mar Negro y la seguridad regional. El encuentro del año pasado en la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, reafirmó el apoyo de esos países a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha obtenido recientemente importantes compromisos de apoyo adicional, incluidos los del Grupo de los Siete principales países industrializados y los de la llamada Coalición de los Dispuestos.

La principal funcionaria de la Unión Europea dice que “la marea está cambiando” en la guerra

Von der Leyen, la máxima funcionaria de la Unión Europea, señaló que su viaje a la capital ucraniana fue el undécimo desde el inicio de la guerra. Europa observa con atención las intenciones más amplias de Rusia en el continente y ha proporcionado a Ucrania miles de millones de euros (dólares), además de apoyo diplomático.

Von der Leyen indicó que anunciaría nuevas medidas para integrar las industrias de defensa europea y ucraniana, así como nueva ayuda para preparar las defensas aéreas ucranianas para el próximo invierno, cuando Rusia suele intentar dejar sin electricidad al país.

Su visita se produjo mientras funcionarios occidentales y analistas afirman que los ataques con drones y misiles de Ucrania, cada vez más frecuentes y precisos, están alcanzando objetivos importantes en el interior de Rusia, lo que interrumpe gravemente las líneas de suministro del ejército ruso y provoca escasez de combustible para la población civil.

“Es un momento especial. Ucrania ha construido un fuerte impulso militar. La marea está cambiando”, dijo Von der Leyen sobre su visita en redes sociales.

Mientras tanto, el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, cercano a Moscú, participaba en la Cumbre del Sureste de Europa en Kiev.

Serbia, que depende casi por completo de Rusia para sus suministros energéticos, se ha negado a sumarse a las sanciones occidentales contra Moscú impuestas tras la invasión, aunque oficialmente respalda la integridad territorial de Ucrania.

Ataques rusos matan al menos a 8 civiles ucranianos

Funcionarios ucranianos informaron el miércoles que al menos ocho civiles murieron y otros 11 resultaron heridos en ataques aéreos rusos.

Las fuerzas rusas lanzaron seis potentes bombas planeadoras, dirigidas en su mayoría contra infraestructura en la región norteña ucraniana de Sumy, lo que dejó tres muertos y siete heridos, según dijo el jefe de la administración militar regional, Oleh Hryhorov.

Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas en un ataque ruso contra Odesa, de acuerdo con el jefe de la administración militar de la ciudad, Serhii Lysak.

Además, en la región norteña ucraniana de Chernígov, ataques rusos con drones mataron a dos personas e hirieron de gravedad a un joven de 18 años, indicó el jefe de la administración militar regional, Viacheslav Chaus.

En Moscú, el Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus defensas aéreas interceptaron durante la noche 93 drones ucranianos sobre varias regiones rusas, así como sobre Crimea y el mar de Azov y el mar Negro.

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Hatton informó desde Lisboa, Portugal. El periodista de The Associated Press Justin Spike en Budapest contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.