Gibraltar inicia una nueva era con el retiro de la valla fronteriza con España

Miles de personas que viajan a diario entre el extremo sur de España y el territorio británico de Gibraltar ya no tendrán que cruzar una frontera física a partir del miércoles.

La apertura oficial, realizada a medianoche después de que se retirara por completo una valla fronteriza, permite una nueva libertad de movimiento en virtud de un histórico tratado entre la Unión Europea y Reino Unido, que se produce tras años de disputas posteriores al Brexit.

El disputado territorio británico de ultramar, de 38.000 habitantes, se asienta en el extremo sur de la península ibérica, ubicado estratégicamente a unos pocos kilómetros (millas) de Marruecos, en un punto donde el océano Atlántico se encuentra con el mar Mediterráneo.

Cuando Reino Unido salió de la Unión Europea en 2020, la relación entre Gibraltar y el bloque quedó sin resolver.

Las conversaciones previas sobre un acuerdo para garantizar que las personas y las mercancías pudieran seguir fluyendo a través de la frontera habían avanzado a trompicones. En 2025, la Unión Europea y Reino Unido anunciaron un acuerdo sobre esos asuntos, y ambas partes y el gobierno de Gibraltar firmaron un tratado el martes que facilita los cruces fronterizos.

El ministro de Estado para Europa, Norteamérica y los Territorios de Ultramar, Stephen Doughty, manifestó el martes que el acuerdo aseguraba el futuro económico y los intereses de Gibraltar a largo plazo.

Maroš Šefčovič, el representante comercial de la Unión Europea, también elogió el acuerdo.

“Han sido necesarios cuatro años de negociaciones pacientes y complejas, pero el resultado habla por sí solo”, afirmó Šefčovič. “Es una sensación muy especial ver caer una valla”.

Sin un acuerdo, Gibraltar podría haber afrontado una rígida frontera terrestre con controles completos de pasaportes, lo que supondría riesgos económicos para el territorio, que depende en gran medida de unos 15.000 españoles —casi la mitad de la fuerza laboral de Gibraltar— que cruzan la frontera todos los días para trabajar.

Las visitas turísticas de personas que cruzan en ambos sentidos de la frontera también se habrían visto afectadas.

En la práctica, el acuerdo incorpora el territorio al espacio Schengen de libre circulación de la Unión Europea. En el aeropuerto y el puerto de Gibraltar, los controles de entrada y salida serán realizados por funcionarios fronterizos de Reino Unido y por sus homólogos españoles. El arreglo es similar al que existe en las estaciones del tren Eurostar en Londres y París, donde funcionarios británicos y franceses revisan los pasaportes.

En el referéndum del Brexit de 2016 en Reino Unido, el 96% de los votantes en Gibraltar, o el Peñón, como se conoce popularmente al territorio, apoyó permanecer en la Unión Europea.

Los viajeros que lleguen a Gibraltar desde países fuera del espacio Schengen tendrán que lidiar con el Sistema de Entrada/Salida de la Unión Europea, o EES, por sus siglas en inglés, que se implementó en Europa en abril y sustituyó los sellos en los pasaportes por datos biométricos recopilados mediante fotografías y huellas dactilares digitales.

Cámaras de reconocimiento facial en el Peñón

Tras el retiro de la valla fronteriza, las autoridades de Gibraltar han instalado cámaras de reconocimiento facial en vivo en los puntos de entrada y en todo el territorio.

El ministro principal Picardo señaló que el territorio contará con muchas más cámaras de circuito cerrado de televisión, y que ha incrementado la presencia policial, así como los recursos para las agencias de aduanas y de guardacostas.

Gibraltar fue cedido a Reino Unido en 1713, pero España ha mantenido desde entonces su reclamación de soberanía. Las relaciones entre ambos países respecto a Gibraltar han tenido altibajos a lo largo de los siglos. El tratado que retiró la valla fronteriza no resuelve el estatus del territorio en disputa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.