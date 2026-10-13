Policía investiga muerte de hombre que cayó de montaña rusa en un Six Flags de Georgia

La policía está investigando la muerte de un hombre que cayó de una montaña rusa en un Six Flags cerca de Atlanta, un acontecimiento que dejó atónitos a otros visitantes de ese parque de diversiones.

Las autoridades no han confirmado cómo murió el hombre el lunes en Six Flags Over Georgia, en Austell, a unos 24 kilómetros (15 millas) al noroeste de Atlanta. No se ha difundido información sobre el estado de otras personas que resultaron heridas.

Detectives de la unidad de delitos mayores del Departamento de Policía del Condado Cobb están investigando.

Las autoridades y Six Flags no identificaron la atracción relacionada con la muerte del hombre, pero estaciones locales de televisión mostraron video de pasajeros siendo evacuados de la montaña rusa Goliath.

Logan Conner contó que iba en la Goliath con su prometida cuando vio al hombre salir de su asiento.

“El hombre empezó a levitar en el aire de lado. Hicimos contacto visual directo con él”, dijo Conner a NBC.

Britny Landry había estado en la atracción más temprano el lunes y esperaba en la fila para subir de nuevo. Podía ver parte del recorrido de la Goliath.

“Miramos y vimos a alguien salir volando”, relató Landry a KTVU-TV. Dijo que al principio no estaba segura de si eso era lo que había visto. “Tal vez alguien tenía una bolsa o algo”.

Six Flags Entertainment Corporation cerró temporalmente nueve montañas rusas en seis parques de diversiones, “por extrema precaución”, según un portavoz de la empresa, quien indicó que el personal y las autoridades locales respondieron de inmediato y que el parque está cooperando con la investigación.

“Estamos profundamente entristecidos por el incidente con un visitante en nuestro parque hoy”, declaró el portavoz. Añadió que la empresa está brindando apoyo a los visitantes y al personal que se vieron afectados.

Ni la policía ni Six Flags han respondido a mensajes pidiéndoles información adicional. También se envió un mensaje en busca de comentarios a la Oficina estatal del Comisionado de Seguros y de Seguridad contra Incendios.

Goliath, que se inauguró en 2006, alcanza una velocidad máxima de 113 km/h (70 mph) y tiene una altura de 61 metros (200 pies), según el sitio web del parque.

Durante unos 3 1/2 minutos, los pasajeros “recorren curvas afiladas y se elevan sobre colinas colosales”, señala el sitio web.

Lisa Cupid, presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Cobb, informó que ya se notificó a los familiares más cercanos del hombre que murió.

“No puedo imaginar el horror que presenciaron hoy los visitantes y los empleados, y me duele el corazón por la familia que perdió a un ser querido", declaró Cupid. "Todos estamos tratando de entender cómo algo tan devastador pudo ocurrir en un lugar que ha dado a generaciones de familias recuerdos tan felices”.

El parque es una parte importante del turismo del condado y atrae visitantes de todo el sureste, indicó Cupid.

La muerte sería al menos la séptima en el parque de Georgia, incluida una en 2006 en la que un hombre probablemente sufrió un ataque cardíaco en la montaña rusa Goliath, según el bufete Doan Law Firm, que lleva un recuento de accidentes en parques de diversiones y representa a víctimas.

También ocurre menos de dos semanas después de que Six Flags Magic Mountain, en el sur de California, anunciara el retiro de su famosa montaña rusa X2 tras denuncias de lesiones cerebrales graves causadas por la atracción. El parque llegó a un acuerdo en una demanda por muerte injusta presentada por la familia de un hombre de 22 años que murió después de subir a la montaña rusa en 2022.

El año pasado, un hombre de 32 años murió por lesiones por impacto contundente después de subir a una montaña rusa de alta velocidad en el parque temático Universal Epic Universe, en Florida. Su muerte fue considerada accidental.

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La corresponsal Kathy McCormack contribuyó con esta nota

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.