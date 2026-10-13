Los reyes de España visitan Ceuta en medio de crisis migratoria

El rey Felipe VI y la reina Letizia iniciaron su primera visita a Ceuta el martes como muestra de solidaridad con los residentes del enclave español en el norte de África, mientras afrontan una crisis migratoria que ha tensado las relaciones con Marruecos.

La pareja real viajará después a Melilla, el otro enclave español en el norte de África, el miércoles. Será la primera visita de un monarca español a las dos ciudades desde que el padre de Felipe, Juan Carlos I, las recorrió en 2007.

La visita se produce después de que unos 80.000 migrantes cruzaran la frontera de Ceuta en julio, con más de 140 personas fallecidas.

Aunque la mayoría de quienes cruzaron la frontera regresaron rápidamente, miles siguen en la ciudad española de 84.000 habitantes situada a orillas del mar Mediterráneo. Se desconoce cuántos permanecen, aunque el alcalde ha estimado que todavía podrían ser hasta 15.000.

Su presencia se ha convertido en una fuente de tensión social en Ceuta y en un asunto político en toda España, donde los partidos de la oposición esperan utilizar la preocupación por la migración para desalojar al gobierno progresista en las elecciones del próximo mes.

Durante una visita reciente a Ceuta, AP encontró a muchos migrantes menores de edad que aún vivían en las calles.

Algunos migrantes también han presentado denuncias de abusos, que el gobierno español está investigando tras la publicación de un informe de Amnistía Internacional que detalló acusaciones de maltrato y tortura por parte de soldados españoles. Un migrante contó a AP que los soldados lo golpearon tan brutalmente que necesitó grapas en la cabeza por las lesiones.

Los residentes de la ciudad, por su parte, se han sentido abandonados por las autoridades nacionales, ya que la crisis sigue siendo visible en sus calles.

La agenda oficial de la Casa Real indica que el rey y la reina mostrarán el apoyo de la Corona a las instituciones y a la sociedad de Ceuta.

Grandes multitudes se alinearon para saludar a los reyes y estrecharles la mano. Mientras Felipe se reunía con ellos, algunos entonaron cánticos patrióticos.

Según el parte oficial, los reyes también se reunirán con autoridades locales y visitarán una escuela ubicada en un entorno multicultural con diferentes religiones.

Ceuta había sido un lugar de convivencia religiosa, pero la crisis fronteriza ha tensado las relaciones entre cristianos y musulmanes.

Los reyes también visitarán un cementerio para rendir homenaje a las personas que murieron en los intentos de cruce del 30 y 31 de julio. Allí fueron enterradas decenas de migrantes no identificados que fallecieron durante el cruce.

Las vallas fronterizas que separan Ceuta y Melilla están sometidas a una presión constante por parte de migrantes tanto de Marruecos como de países subsaharianos, que ven las ciudades españolas como un paso clave hacia su esperanza final de llegar a la Europa continental.

Marruecos no reconoce la reivindicación de soberanía de España sobre esos pequeños territorios que han estado bajo control español durante siglos, y los observadores diplomáticos en España estarán atentos para ver si Marruecos reacciona a la visita de Felipe.

Aunque el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido el papel de Marruecos para ayudar a resolver la crisis, muchos en España han cuestionado si Rabat podría haber hecho más para impedir el cruce masivo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.