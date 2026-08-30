Asesinan a mujer británica en estación de tren en Alemania; detienen a sospechoso

La policía detuvo a un hombre sospechoso de asesinar con un cuchillo a una mujer británica de 31 años durante la madrugada del domingo en la localidad de Rosenheim, en el sur de Alemania, informaron las autoridades.

La policía de Rosenheim indicó que la mujer, que fue atacada en la estación de tren de Rosenheim, fue trasladada a un hospital cercano, donde murió a causa de heridas graves.

Agentes de la policía federal, que fueron llamados al lugar, detuvieron al sospechoso inmediatamente tras el apuñalamiento.

La policía lo identificó como un alemán de 27 años del cercano distrito de Fürstenfeldbruck.

No difundieron los nombres de la víctima ni del sospechoso, en apego a las normas de privacidad alemanas, y las autoridades señalaron que aún se investigan las circunstancias y el motivo del crimen.

Pidieron a cualquier testigo que se presente y preguntaron si alguien presenció “una discusión o un altercado físico” durante las primeras horas de la noche del sábado y la madrugada del domingo en la estación de tren.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.