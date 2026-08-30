"Coyote vs. Acme" tiene buen debut; "Spider-Man" domina taquilla por 5to fin de semana

Tres años después que Warner Bros. cancelara abruptamente “Coyote vs. Acme”, el largometraje de Looney Tunes que recibió una nueva oportunidad gracias a Ketchup Entertainment debutó con una cifra estimada de 15,5 millones de dólares en ventas de entradas durante el fin de semana.

“Spider-Man: Brand New Day” encabezó la taquilla de Norteamérica por quinto fin de semana consecutivo. Recaudó 22,2 millones de dólares en salas de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones del estudio difundidas el domingo, lo que elevó su total mundial a 2.330 millones de dólares y la convirtió en la cuarta película más taquillera de todos los tiempos.

“Coyote vs. Acme”, que había sido relegada al montón del olvido, fue la que mejor desempeño tuvo entre las novedades y debutó en el segundo puesto.

El drama de acción de Ridley Scott “The Dog Stars”, protagonizado por Jacob Elordi, fue un fracaso. La película, sobre un piloto y un pastor alemán que sobreviven a una pandemia global, se estrenó en el quinto lugar con 8 millones de dólares para 20th Century Studios. Sumó 11,3 millones de dólares en el extranjero, un resultado pobre para una cinta cuya producción costó entre 70 y 100 millones de dólares.

“Coyote vs. Acme”, sin embargo, logró un estreno decente. En 2023, Warner Bros. canceló cualquier lanzamiento de la película ya terminada, al preferir acogerse a una deducción fiscal por un filme producido originalmente para su servicio de streaming, HBO Max. Warner también guardó en un cajón “Batgirl” y “Scoob! Holiday Haunt”, ambas aún inéditas.

“Coyote vs. Acme”, basada en una columna de “Shouts and Murmurs” de Ian Frazier publicada en The New Yorker, trata sobre Wile E. Coyote, que demanda a la Corporación Acme por sus productos defectuosos. Está protagonizada por Will Forte, John Cena, Lana Condor y Eric Bauza.

La película, un híbrido de acción real y animación dirigido por Dave Green, costó 70 millones de dólares. Pero pese a obtener buenas calificaciones en proyecciones de prueba, Warner Bros. decidió eliminarla. Tras la indignación que generó, el estudio puso la película a la venta. A comienzos del año pasado, Ketchup Entertainment adquirió los derechos de distribución mundial por unos 50 millones de dólares.

Para los realizadores de la película, el simple hecho de estrenarla fue una victoria.

Green afirmó en redes sociales el viernes: “‘Coyote vs. Acme’ por fin, gloriosamente, está ahora en los cines”. “Lo que significa una cosa. GANAMOS”.

Las reseñas y las puntuaciones del público también fueron buenas. Los espectadores le dieron una “A” en CinemaScore. Los críticos se mostraron igual de entusiasmados. En Rotten Tomatoes, obtuvo un 95% de aprobación.

Aunque el resultado podría considerarse una decepción para algunas películas de 70 millones de dólares, el fin de semana de estreno de “Coyote vs. Acme” fue el mejor de la historia para Ketchup. El récord anterior del distribuidor independiente era “The Day the Earth Blew Up” (un estreno de 3,1 millones de dólares) en 2024, otro descarte de Looney Tunes producido por Warner.

“Las cifras de taquilla son aceptables, pero la recepción es excelente y el estreno debería impulsar un buen negocio secundario para el consumo infantil, donde la película debería recuperar su inversión”, comentó David A. Gross, quien publica el boletín de taquilla FranchiseRe.

“The Odyssey”, en su séptimo fin de semana, cayó al tercer lugar con 14,3 millones de dólares. Se mantiene inusualmente fuerte en el extranjero, donde la película de Christopher Nolan recaudó 48,6 millones de dólares durante el fin de semana. En total, el estreno de Universal Pictures ha acumulado 1.550 millones de dólares en ventas globales.

Top 10 de películas por taquilla doméstica

Venta estimada en las taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

1. “Spider-Man: Brand New Day”, 22,2 millones de dólares.

2. “Coyote vs. Acme”, 15,5 millones de dólares.

3. “The Odyssey”, 14,3 millones de dólares.

4. “Insidious: Out of the Further”, 10,1 millones de dólares.

5. “The Dog Stars”, 8 millones de dólares.

6. “Buddy”, 5,4 millones de dólares.

7. “The End of Oak Street”, 5 millones de dólares.

8. “PAW Patrol: The Dino Movie”, 4,9 millones de dólares.

9. “Mutiny”, 2,8 millones de dólares.

10. “Tony”, 2,2 millones de dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.