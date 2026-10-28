Los equipos de rescate continuaban trabajando el miércoles entre los restos de dos trenes de alta velocidad que chocaron en España y dejaron al menos 64 muertos. Se trata del segundo accidente ferroviario mortal registrado en el país en lo que va del año.

Mientras avanzaban las labores de emergencia, los pasajeros evacuados caminaban en fila por una carretera cercana al lugar del accidente. Algunos tenían manchas de sangre en la ropa o heridas vendadas, mientras que otros cargaban sus maletas y recibían agua de voluntarios, quienes explicaron que las botellas habían sido donadas por habitantes de localidades vecinas.

En la zona se desplegaron cientos de ambulancias, vehículos funerarios y helicópteros. Uno de los trenes permanecía sobre un tramo elevado de la vía, con varios vagones dañados, mientras que al menos tres habían caído por un terraplén. Debajo de las vías se podían observar piezas de metal retorcidas, paneles rotos y otros restos esparcidos por la pendiente.

¿Qué provocó el accidente ferroviario en España?

Según la información preliminar, uno de los trenes chocó contra la parte trasera de otro que se encontraba detenido, lo que provocó que dos de sus vagones se salieran de las vías.

El accidente ocurrió en un tramo recto de la línea ferroviaria, rodeado de campos, entre las localidades de Urda y Los Yébenes, cerca de Toledo. La fuerza del impacto destrozó uno de los vagones y dejó fragmentos de metal y otros materiales dispersos por una pendiente de grava.

open image in gallery El accidente ferroviario se produjo después de un incidente similar ocurrido en enero en la misma línea ( AP )

Una fuente familiarizada con el accidente explicó que un tren de alta velocidad de la compañía Iryo se había detenido cerca de Toledo debido a una falla en la señalización, siguiendo instrucciones del administrador de infraestructuras ferroviarias Adif.

Fue entonces cuando, según esa versión, otro tren de alta velocidad, operado por Renfe, chocó a gran velocidad contra el convoy detenido y provocó el descarrilamiento de varios vagones de ambos trenes.

Ni Iryo ni Renfe respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

open image in gallery El tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido suspendido ( Reuters )

La tragedia ocurrió apenas nueve meses después de otro accidente ferroviario mortal en España, en el que dos trenes de alta velocidad de las mismas compañías, que circulaban por la misma línea, protagonizaron una colisión que dejó 46 muertos.

Según una fuente al tanto de la investigación preliminar de aquel accidente, los especialistas encontraron señales de desgaste en una pieza que une dos tramos de riel. El deterioro indicaba que el problema llevaba tiempo presente y había provocado una separación entre los rieles que se ampliaba con el paso de los trenes.

Aquel accidente, ocurrido en enero, abrió un debate sobre la inversión destinada al mantenimiento de la red ferroviaria española.

Las estadísticas de la autoridad de seguridad ferroviaria reflejan un aumento de los accidentes, incluidos descarrilamientos y colisiones: pasaron de 45 en 2016 a 57 en 2024 y 69 en 2025.

Durante ese mismo período, los incidentes relacionados con el deterioro y la rotura de rieles aumentaron de 494 a 667, aunque esta última cifra fue inferior a los 716 casos registrados en 2024.

Traducción de Leticia Zampedri