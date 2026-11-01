Disminuye violencia en protestas en Francia y se reportan disturbios aislados en Alemania

Las autoridades francesas manifestaron su alivio el domingo luego que las protestas masivas por el aumento del costo de vida derivaran en menos violencia que en fines de semana anteriores. Sin embargo, la policía prevé nuevas protestas una vez que los institutos al centro del movimiento reabran el lunes tras sus vacaciones de otoño.

Por su parte, Alemania afrontó sus propios desafíos cuando las protestas a nivel nacional del sábado terminaron con alborotadores agrediendo a la policía y saqueando tiendas en algunas ciudades. En toda Europa, cientos de miles de personas se sumaron el sábado a marchas mayoritariamente pacíficas inspiradas por jóvenes, pese a algunos episodios aislados de disturbios.

En París, los alborotadores agredieron a la policía con bombas molotov al final de la marcha del sábado en el extremo oriental de la ciudad, lo que dejó tres agentes heridos y un automóvil incendiado, informó la policía. Al otro lado de la ciudad, grupos enmascarados lanzaron fuegos artificiales contra los agentes en un mirador frente a la Torre Eiffel, y la policía arremetió repetidamente, lo que hizo que turistas aterrados huyeran de la zona.

No obstante, la violencia en general fue menos grave que el 17 de octubre, cuando un edificio de ayuntamiento fue incendiado y más de 2.000 tiendas saqueadas en horas de violencia que las autoridades parecían no estar preparadas para controlar, o durante las protestas posteriores del 24 de octubre.

La policía había detenido a 779 personas hasta la noche del sábado, en comparación con 2.628 el 17 de octubre y 1.314 el fin de semana pasado. Las policías de París y Marsella reportaron ataques a un puñado de comercios, pero sin daños de consideración.

Un funcionario de la policía nacional señaló el domingo que las autoridades se habían preparado para una asistencia mayor, tanto de manifestantes pacíficos como de alborotadores. Se desplegaron alrededor de 70.000 policías en todo el país.

La policía se prepara para más tensiones a medida que las escuelas reabren el lunes y al momento en que grupos estudiantiles y sindicatos convocan nuevas protestas nacionales para el martes y el jueves, le comentó el funcionario a The Associated Press. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque, según la política policial, no estaba autorizado a ser identificado públicamente.

Alemania recupera la calma tras noche de disturbios

Más de 100.000 personas, en su mayoría jóvenes, protestaron pacíficamente en toda Alemania el sábado, exigiendo que el gobierno invierta más dinero en educación, vivienda y protección ambiental, y que haga la vida cotidiana más asequible. En algunas ciudades, las protestas se tornaron violentas por la noche.

Tras una marcha en Fráncfort, alborotadores agredieron a policías en el centro de la ciudad y saquearon tiendas. Más de 100 agentes resultaron heridos y 54 personas —de entre 13 y 29 años— fueron detenidas. No estaba claro cuántos manifestantes resultaron heridos.

La policía informó que 17 tiendas sufrieron daños y cinco de ellas fueron saqueadas. Luego que la policía acordonara una zona del centro de la ciudad, la situación se calmó hacia primeras horas de la mañana del domingo.

“Estoy conmocionado por los excesos violentos en Fráncfort, que no quedarán impunes”, afirmó Boris Rhein, el gobernador de Hesse, donde se encuentra Fráncfort. “Cualquiera que se comporte como los atacantes en el centro de Frankfurt se coloca fuera de nuestra sociedad”.

La violencia también estalló la noche del sábado en Colonia, donde la policía utilizó cañones de agua para dispersar a la multitud. En Berlín, manifestantes atacaron a la policía con botellas y artefactos pirotécnicos.

Los organizadores de las protestas del sábado, una iniciativa juvenil llamada “La Generación Z se hará cargo” publicaron un comunicado en Instagram en el que se desmarcaron de “cualquier forma de violencia, así como de actos violentos de otros grupos o individuos” que no formaban parte de las protestas.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, acusó a “grupos violentos de izquierda y alborotadores de la comunidad inmigrante” de secuestrar las marchas pacíficas.

“Los alborotadores y saqueadores serán identificados y rendirán cuentas”, declaró Dobrindt el domingo al diario Bild.

Costos de vivienda inspiraron a manifestantes en Portugal

En Portugal, la policía antidisturbios retiró por la fuerza durante la noche a manifestantes de una plaza de Lisboa tras protestas por una vivienda más asequible.

Miles de personas marcharon por la ciudad durante el día y, al final, unos cientos acamparon en Rossio, una plaza emblemática del centro de Lisboa. La policía intervino a primera hora del domingo, retiró tiendas de campaña y empujó a la gente para desalojarla, y algunas personas fueron detenidas.

Los manifestantes portugueses llevan semanas protestando, inspirados por el movimiento español, para denunciar el aumento del costo de vida, especialmente el de la vivienda.

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Grieshaber reportó desde Berlín. La periodista de The Associated Press Helena Alves contribuyó a este despacho desde Lisboa, Portugal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.