Piratas somalíes capturan un pesquero iraní y crecen temores de ataques a cargueros

Piratas somalíes se han apoderado de un barco pesquero iraní que transportaba a 23 personas, informó el Centro de Seguridad Marítima del Océano Índico, al advertir que la embarcación se acercaba a una ruta de navegación comercial y podría convertirse en una base flotante para nuevos ataques.

El Azini fue secuestrado el jueves entre las localidades costeras de Bandar Bayla y Hafun, en el noreste de Somalia, indicó el domingo un agente de seguridad marítima de la Fuerza de Policía Marítima de Puntland.

El agente declaró a The Associated Press que 12 piratas se apoderaron del barco, que llevaba a 21 tripulantes iraníes y dos guardias de seguridad somalíes. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

Se desconoce la seguridad de la tripulación, señaló el centro en una alerta fechada el sábado. En una advertencia actualizada, agregó que los piratas podrían utilizar la embarcación como “buque nodriza” para apoyar ataques contra barcos comerciales.

La Operación Atalanta, la misión naval de la Unión Europea, estaba investigando. El centro instó a los barcos en la zona a mantenerse vigilantes e informar sobre cualquier actividad sospechosa.

La incautación se produce tras un resurgimiento de la piratería somalí en el golfo de Adén y el oeste del océano Índico. Para agosto, los piratas habían secuestrado seis embarcaciones comerciales desde abril, y algunos ataques ocurrieron lejos de la costa de Somalia. Entre las capturas figuró el petrolero de productos refinados Sibu 1, tomado a unos 252 kilómetros (136 millas náuticas) al este de al-Mukalla, Yemen.

En septiembre, las autoridades de Puntland informaron que los piratas mataron a cinco miembros de la tripulación del petrolero MT Honour 25 antes que las fuerzas de seguridad recuperaran la embarcación. El petrolero había estado retenido desde abril. Las autoridades indicaron que 16 presuntos piratas fueron detenidos.

El repunte de la piratería añade otro peligro para el transporte marítimo en una región ya alterada por la guerra de Irán. Los ataques en el estrecho de Ormuz y las amenazas de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, contra el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí a través de Bab el-Mandeb han complicado las rutas utilizadas para trasladar petróleo a los mercados mundiales.

Esas irrupciones han alargado los viajes y elevado los costos de los petroleros. La AP reportó en septiembre que algunos envíos de petróleo desviados alrededor de África afrontaron trayectos de hasta un mes más, y las tarifas diarias al contado de fletamento para petroleros que transitaban el estrecho de Ormuz habían alcanzado 1 millón de dólares.

Las patrullas navales internacionales y la mejora de la seguridad marítima redujeron drásticamente la piratería somalí durante la última década. Las incautaciones más recientes han reavivado la preocupación por la amenaza a las embarcaciones frente a la extensa costa del país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.