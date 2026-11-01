Critican por incendiarias las publicaciones en redes del gobierno de Trump antes de las elecciones

Las cuentas digitales del gobierno de Trump están difundiendo imágenes de una calabaza tallada con un diseño de sombrero mexicano, y de un falso disfraz de Halloween en el que aparece un hombre negro aparentemente acusado de fraude en asistencia alimentaria, en publicaciones en redes sociales que los críticos han condenado como retórica incendiaria.

Pocos días antes de las elecciones de mitad de mandato, las publicaciones coinciden con la amplia campaña del gobierno para mostrar su aplicación agresiva de las leyes migratorias, y ponen de relieve los esfuerzos por combatir el fraude para ahorrar dinero a los contribuyentes, en momentos en que el aumento de los costos de la atención médica y otros factores de presión económica han convertido la asequibilidad en una de las principales preocupaciones de los votantes.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, publicó el sábado en la plataforma social X una foto del hombre negro de pie frente a pilas de lo que parecen ser billetes estadounidenses, con el título “SNAP FRAUDSTER”, una aparente referencia al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, antes conocido como cupones de alimentos.

El hombre sostiene en alto lo que parece ser un billete en llamas.

“Algunos disfraces vienen con una etiqueta de precio. Este viene con una condena de prisión”, dice, sobre el falso empaque de disfraz de Spirit Halloween.

Otra foto publicada por la Casa Blanca en X el jueves mostraba una calabaza con la forma de un sombrero tallada en ella y las palabras “Spooky szn is here”, que podría traducirse como “llegó la temporada de sustos”.

La publicación de Rollins, a quien Trump nominó para desempeñarse como secretaria de Agricultura de Estados Unidos en noviembre de 2024, parece haber sido tomada de una publicación de Instagram de septiembre de 2025 de una cuenta con el nombre Shawty Dred.

A principios de este mes, Mercedes Reshard New, identificado por el Departamento de Justicia como una personalidad de redes sociales también conocida como “Shawty Dred”, fue arrestado por cargos federales por obtener fraudulentamente más de 4 millones de dólares en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria en Georgia.

No es la primera vez que se acusa a la Casa Blanca de publicar imágenes incendiarias en cuentas oficiales del gobierno en redes sociales.

Hace poco más de un año, durante el cierre del gobierno, la Casa Blanca volvió a difundir un video deepfake publicado por Trump del líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un bigote falso y un sombrero, para acusar a los demócratas de actuar en nombre de inmigrantes ilegales en lugar de ciudadanos de Estados Unidos. Jeffries describió el meme como intolerante. Lo reprodujeron en bucle en la sala de prensa de la Casa Blanca, aunque el vicepresidente JD Vance prometió que los “memes del sombrero se detendrán” cuando los demócratas aceptaran poner fin al cierre.

La NAACP no respondió a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios, y tampoco lo hicieron la Casa Blanca ni Rollins.

En las últimas semanas, el gobierno de Trump ha intensificado su retórica antiinmigrante y sus acusaciones de fraude, incluso contra la representante Ilhan Omar, cuya vivienda en Washington, D.C., fue registrada por agentes federales a principios de este mes. Las autoridades federales investigan un posible fraude en la documentación migratoria de su familia. Omar, que nació en Somalia, es ciudadana estadounidense naturalizada.

También ha tomado una serie de medidas punitivas vinculadas a acusaciones de fraude en estados gobernados mayoritariamente por demócratas, incluidos California y Minnesota, cuyos gobernadores acusaron al gobierno federal de apuntar contra sus estados por razones políticas.

Los fiscales federales señalaron en un comunicado de prensa del 21 de octubre que el influencer, New, controló más de 350 cuentas fraudulentas del SNAP bajo identidades robadas entre enero de 2020 y julio de 2026. Presuntamente solicitó que su empresa, Shawty Dred LLC, se convirtiera en un comercio minorista autorizado del SNAP y utilizó tarjetas de débito EBT para extraer alrededor de 4 millones de dólares de las cuentas.

La cuenta de Instagram de New, que tiene más de dos millones de seguidores, ha alardeado de su estilo de vida extravagante, indicaron los fiscales federales. Las publicaciones lo muestran volando en jets privados, posando con vehículos Rolls-Royce frente a su “supermansión” y manipulando enormes pilas de dinero en efectivo.

“En lugar de que este dinero alimentara a familias necesitadas, New, la personalidad de redes sociales conocida como ‘Shawty Dred’, presuntamente usó el efectivo para financiar una vida de lujo”, manifestó en el comunicado la agente especial a cargo del FBI en Atlanta, Marlo Graham.

Un gran jurado federal imputó a New el 7 de octubre por decenas de cargos de fraude postal y robo de identidad agravado, y un cargo por fraude del SNAP y otro por transacciones ilegales con dispositivos de acceso. Fue arrestado el 13 de octubre y permanece bajo custodia federal.

Según los registros de la cárcel del condado de Fulton, New ha sido arrestado en múltiples ocasiones bajo sospecha de delitos que incluyen robo de identidad, fraude de seguros, fraude con tarjetas de transacciones financieras, falsificación y agresión simple.

Un defensor federal que figura en los registros judiciales como representante de New, Joseph Austin, no devolvió un mensaje telefónico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.