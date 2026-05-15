Suben a 24 los muertos en un ataque ruso a un edificio de apartamentos en Kiev

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo el viernes que un ataque ruso con misiles contra un edificio de apartamentos en Kiev en la víspera se cobró la vida de 24 personas, entre las que había tres menores.

Zelenskyy indicó en X que los equipos de emergencia terminaron de excavar entre los escombros del edificio después de más de un día.

Un misil de crucero impactó en el bloque de nueve pisos, situado en una esquina, en lo que según la fuerza aérea ucraniana fue el mayor bombardeo de Rusia contra el país desde el inicio de su invasión a gran escala.

El ataque se dirigió principalmente contra la capital ucraniana, donde 48 personas resultaron heridas, señaló Zelenskyy.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.