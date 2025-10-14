Cuerpos de rehenes desaparecidos lideran la incertidumbre mientras aguanta una frágil tregua en Gaza

El frágil alto el fuego en la guerra de dos años entre Israel y Hamás se mantenía el martes, aunque quedaban cuestiones complejas por resolver, un día después de la amplia celebración por el regreso a Israel de los últimos 20 rehenes vivos retenidos en Gaza y la liberación de cientos de prisioneros palestinos a cambio.

La lista de preguntas más inmediatas incluye cuándo devolverá Hamás a Israel los cuerpos de los 24 rehenes que se cree están muertos en Gaza, así como el estado de salud de los rehenes y los palestinos liberados.

Solo cuatro de los rehenes fallecidos —cuya liberación también forma parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— fueron entregados a las autoridades israelíes el lunes. El ejército israelí identificó el martes a dos de ellos: Guy Illouz de Israel y Bipin Joshi, un estudiante nepalí.

Ambos hombres tenían poco más de 20 años cuando milicianos liderados por Hamás los capturaron durante el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra: Illouz en el festival de música Nova y Joshi en un refugio antiaéreo.

Israel dijo que Illouz murió a causa de sus heridas mientras estaba cautivo sin tratamiento médico adecuado, mientras que Joshi fue asesinado en cautiverio en los primeros meses de la guerra, añadiendo que el Centro Nacional de Medicina Forense proporcionaría más tarde la causa final de la muerte.

Los rehenes israelíes liberados recibían atención médica el martes, y algunas familias dijeron que pasarían semanas antes de que los hombres pudieran regresar a casa. En Cisjordania y Gaza, donde se liberaron a cientos de prisioneros, varios también fueron llevados a hospitales.

Por separado, el ejército israelí dijo que las tropas en el norte de la Franja de Gaza "abrieron fuego para eliminar la amenaza" de varias personas que se acercaban a ellos el martes a través de la "línea amarilla" y no cumplieron con las órdenes de detenerse. No comentó de inmediato sobre posibles bajas en el incidente.

Parte del acuerdo de alto el fuego señala que Israel se retiraría en Gaza hasta la llamada línea amarilla donde estaban sus fuerzas en agosto, antes de lanzar su última ofensiva sobre la ciudad de Gaza en el norte del territorio.

También hay en juego cuestiones a más largo plazo, como si Hamás se desarmará, quién gobernará y ayudará a reconstruir Gaza, y la cuestión general del Estado palestino, que es central para los palestinos y muchos países de la región.

"Los primeros pasos hacia la paz siempre son los más difíciles", dijo Trump mientras estaba con líderes extranjeros en Egipto el lunes para una cumbre sobre el futuro de Gaza. Elogió el acuerdo de alto el fuego que negoció entre Israel y Hamás como el fin de la guerra en Gaza y el comienzo de la reconstrucción del territorio devastado.

El martes, la agencia de desarrollo de la ONU dijo que la última estimación conjunta de la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial es que se requerirán 70.000 millones de dólares para reconstruir Gaza. Jaco Cillers, representante especial del administrador del PNUD para un programa de ayuda a los palestinos, dijo que se necesitarían 20.000 millones de dólares en los próximos tres años, y el resto se necesitaría a lo largo de un período más largo, posiblemente décadas.

En Egipto, Trump instó a los líderes regionales a "dejar de lado viejas disputas" mientras los líderes mundiales se reunían para discutir los desafíos por delante para asegurar una paz duradera. A la cumbre no asistieron representantes de Israel o Hamás.

Dell'Orto informó desde Jerusalén. El periodista de Associated Press Jamey Keaten en Ginebra contribuyó a este despacho.

