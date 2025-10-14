Un ataque aéreo ruso golpea un hospital ucraniano días antes de reunión de Zelenskyy con Trump

Las fuerzas rusas lanzaron potentes bombas planeadoras y drones contra la segunda ciudad más grande de Ucrania en ataques nocturnos, que alcanzaron un hospital e hirieron a siete personas, dijo un funcionario el martes, mientras el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se preparaba para viajar a Washington y pedir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, más ayuda militar estadounidense.

El ataque ruso en Járkiv, en el noreste de Ucrania, golpeó el hospital principal de la ciudad, lo que obligó a evacuar a 50 pacientes, afirmó el jefe regional Oleh Syniehubov. Los principales objetivos del ataque fueron instalaciones energéticas, señaló Zelenskyy, sin dar detalles sobre lo que fue alcanzado.

“Cada día, cada noche, Rusia ataca plantas de energía, líneas eléctricas y nuestras instalaciones de gas (natural)”, dijo Zelenskyy en Telegram.

Los ataques rusos de largo alcance contra la red eléctrica de su vecino forman parte de una campaña desde que Moscú lanzó una invasión a gran escala en febrero de 2022 para deshabilitar el suministro de energía de Ucrania, negando a los civiles calefacción y agua corriente durante el crudo invierno.

El líder ucraniano instó a los países extranjeros a ayudar a frenar los ataques de largo alcance de Rusia proporcionando más sistemas de defensa antiaérea para el país, que es casi del tamaño de Texas y difícil de defender completamente desde el aire.

“Contamos con las acciones de Estados Unidos y Europa, el G7, todos los socios que tienen estos sistemas y pueden proporcionarlos para proteger a nuestra gente”, dijo Zelenskyy. "El mundo debe obligar a Moscú a sentarse a la mesa para negociaciones reales".

Zelenskyy se reunirá con Trump en Washington el viernes.

Se espera que las conversaciones se centren en la posible provisión de armas sofisticadas de largo alcance por parte de Estados Unidos a Ucrania, que puedan contraatacar a Rusia.

Trump ha advertido a Moscú que podría enviar misiles de crucero Tomahawk para que Ucrania los use. Ese movimiento, previamente descartado por Washington por temor a escalar la guerra, profundizaría las tensiones entre Estados Unidos y Rusia.

Sin embargo, podría ayudar a empujar a Moscú a negociaciones después de que Trump expresara frustración por la negativa del presidente ruso, Vladímir Putin, a ceder en aspectos clave de un posible acuerdo de paz.

Los Tomahawks agudizarían la capacidad de Ucrania para contraatacar a Rusia, aunque sus ataques de largo alcance ya están afectando la producción de petróleo rusa, según funcionarios ucranianos y analistas militares extranjeros.

Sus ataques utilizando misiles de largo alcance y drones recién desarrollados están causando importantes desabastecimientos de combustible en Rusia, según Zelenskyy.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.